Uomini e Donne anticipazioni venerdì: Gemma prende una decisione, nuove accuse contro Isabella

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di venerdì 19 novembre rivelano che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Isabella. La dama si sta relazionando con nuovi cavalieri, tuttavia, il dibattito si rivelerà molto più acceso del previsto.

Gemma, invece, comunicherà di aver preso una decisione che, naturalmente, genererà molte polemiche in studio. Al trono classico, invece, scopriremo chi ha portato in esterna Andrea Nicole.

Nuove accuse contro Isabella a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di venerdì di Uomini e Donne le anticipazioni ci svelano che si parlerà di Isabella Ricci. La donna siederà al centro dello studio per raccontare come stiano procedendo le sue conoscenze con alcuni esponenti del parterre maschile. Il dibattito, però, si infuocherà nuovamente in quanto Gemma non perderà occasione per attaccare la sua acerrima nemica. La donna, purtroppo, non gode della simpatia di molte persone all’interno dello studio.

Anche Armando, infatti, raccoglierà tutte le occasioni buone per attaccarla e Gianni Sperti, stranamente, si troverà d’accordo con lui. Nella puntata di oggi, dunque, scopriremo quali altre accuse i rivali di Isabella porteranno in studio per cercare di screditare la sua immagine agli occhi dei presenti e del pubblico. Per sua fortuna, però, la Ricci gode dell’appoggio di Tina Cipollari e anche di molti telespettatori della trasmissione, che la reputano una donna di classe ed educata.

Anticipazioni venerdì 19: Gemma prende una decisione

Spazio, poi, verrà dato anche a Gemma. Maria la interpellerà nuovamente per chiederle di spiegare se ci siano state delle evoluzioni nella sua vita sentimentale. La Galgani, con estremo rammarico, ammetterà che non è cambiato assolutamente nulla. Tuttavia, ammetterà di essere ancora presa da Costabile, pertanto, cosa deciderà di fare? La donna continuerà a corteggiarlo oppure, finalmente, si arrenderà?

Lo scopriremo nella puntata di venerdì di Uomini e Donne. Nel frattempo, le anticipazioni rivelano che si parlerà anche di Andrea Nicole. La tronista sta continuando nella conoscenza di Alessandro e Ciprian. Con entrambi sembra aver costruito un rapporto profondo, tuttavia, solo uno di loro due dovrà scegliere. Nella puntata in questione, dunque, vedremo che la tronista rivelerà chi dei due ha deciso di portare in esterna e chi, invece, è dovuto rimanere a casa. Durante il dibattito, poi, sarà come sempre schietta e sincera e paleserà tutte le emozioni che prova.