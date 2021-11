Oroscopo 19 novembre 2021: colpi di testa per Vergine, Pesci irritabili

Le previsioni dell’oroscopo del 19 novembre 2021 esortano i Vergine a mantenere la calma. I Pesci sono un po’ nervosi, mentre i Bilancia devono mettere da parte i rancori

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ogni tanto nella vita è importante fare un po’ di pulizia, sia dal punto di vista delle relazioni sentimentali sia amicali. Questo, quindi, è il momento di lasciare spazio solo a chi merita davvero la vostra attenzione.

Toro. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze, talvolta, potrebbero incidere negativamente sul vostro metro di giudizio. Cercate di essere più risoluti in ambito professionale.

Gemelli. Le previsioni del oroscopo del giorno 19 novembre esortano i nati sotto questo segno a lasciare un po’ più spazio alle questioni importanti. Ironia è fondamentale, tuttavia, ci sono anche delle situazioni in cui bisogna essere seri.

Cancro. In ambito professionale ci sono delle opportunità in arrivo. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e di non lasciarvi sfuggire nessuna occasione. In amore vi sentite molto più sereni dei giorni passati.

Leone. È opportuno rivedere alcuni rapporti. Non tutti si stanno comportando in modo onesto e sincero nei vostri confronti, quindi, meglio accorgersene in tempo.

Vergine. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di confusione, pertanto, potrebbero essere fatti dei colpi di testa. Specie per quanto riguarda le faccende a cui tenete particolarmente, cercate di non commettere cose di cui potreste pentirvi.

Previsioni 19 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se avete avuto delle discussioni di recente, è giunto il momento di mettere da parte il rancore. Imparate a chiedere scusa e a non mantenere il punto troppo a lungo. In ambito professionale, invece, potrete rilassarvi in questo weekend.

Scorpione. L’oroscopo del 19 novembre mi invita a credere di più in voi stessi e nelle vostre potenzialità. Non permettete a nessuno di dirvi ciò che potete o non potete fare. Siete voi gli unici padroni della vostra vita.

Sagittario. In amore ci sono degli alti e bassi, specie per quanto riguarda le coppie che stanno insieme da molto tempo. La routine potrebbe essere deleteria per alcuni rapporti, quindi, è opportuno movimentare un po’ la situazione.

Capricorno. Non tiratevi indietro anzi le difficoltà. Si è sempre detto che quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare e voi lo siete di certo. In ambito professionale è meglio mantenere un profilo basso almeno per il momento.

Acquario. In questo periodo potrete consolidare degli obiettivi molto importanti. Se avete in programma un trasferimento, un matrimonio o un cambio di lavoro, questo è il momento di osare.

Pesci. Oggi siete particolarmente irritabili. Questo perché non state vivendo esattamente la vita che avevate immaginato. Ricordate, però, che le cose possono sempre essere cambiate e la vita riserva tante sorprese.