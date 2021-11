GF Vip, Francesca stupita dalla proposta di matrimonio di Alessandro, ma in realtà sapeva tutto: le prove che l’incastrano (FOTO)

Nel corso della puntata del 22 novembre del GF Vip Francesca Cipriani ha ricevuto una proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato Alessandro. Come tutti si aspettavano, la donna ha reagito in modo del tutto estremo e pittoresco alla dichiarazione d’amore del suo compagno.

Tuttavia, da alcune fonti abbastanza attendibili, abbiamo scoperto che, in realtà, la Cipriani fosse già a conoscenza di tutto e, anzi, sembra abbia organizzato lei in prima persona la proposta. Scopriamo che cosa è emerso.

La proposta di matrimonio di Alessandro a Francesca

Alessandro ha fatto al proposta di matrimonio a Francesca al GF Vip e lei, chiaramente, ha reagito come suo solito in modo molto eccentrico. La donna ha cominciato a fare le sue solite espressioni bizzarre e stupite e poi si è dimenata quasi come se volesse superare le barriere della distanza di sicurezza tra lei e il suo fidanzato per correre ad abbracciarlo. I coinquilini, infatti, l’hanno dovuta tenere per evitare che commettesse qualche sciocchezza.

Ad ogni modo, a distanza di alcune ore da questo lieto ed esilarante evento, sono trapelate sul web delle informazioni alquanto particolari. Nello specifico, sembrerebbe che la Cipriani fosse a conoscenza da prima di entrare in casa che il suo compagno le avrebbe fatto questo genere di sorpresa con tanto di anello. I due si sarebbero messi d’accordo sul copione da seguire una volta che Alfonso Signorini avrebbe dato loro il via. (Continua dopo il video)

Le prove che la Cipriani sapeva tutto

A fornire prove piuttosto certe è stato Riccardo Signoretti. Sul web, infatti, è spuntato un post del giornalista risalente allo scorso giugno in cui il protagonista annunciava che sarebbe entrata al GF Vip Francesca, la quale avrebbe ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Alessandro. Inoltre, anche altri esperti di gossip sapevano di questa notizia tempo addietro.

L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, lo scorso 29 agosto pubblicò dei contenuti sul suo profilo Instagram in cui annunciava che la Cipriani sarebbe stata spiazzata da questo genere di sorpresa all’interno della casa di cinecittà. Tutti, insomma, pare fossero a conoscenza di quello che sarebbe accaduto e la cosa, naturalmente, sta facendo perdere di credibilità il programma in modo notevole. Anche Francesca sta perdendo punti in quanto in molti, ormai, non credono più alla veridicità delle sue reazioni.