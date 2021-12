Il Paradiso delle signore trama 6 dicembre: confronto tra Armando e Salvatore, Irene ha una crisi

La trama della puntata del 6 dicembre del Paradiso delle signore rivela che Armando deciderà di farsi coraggio e di affrontare la situazione con Salvatore. I due, dunque, avranno un confronto, ma non tutto andrà nel modo sperato.

Flora, invece, riceverà una splendida notizia inerente la sua carriera. Per quanto riguarda Irene, la ragazza non prenderà di buon grado una decisione presa da Stefania, pertanto, vivrà un momento molto teso.

Irene ha una crisi e non va al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 6 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Stefania prenderà una decisione molto importante in merito alla sua vita privata. Nello specifico, la fanciulla deciderà di accettare l’invito di suo padre a trasferirsi nella casa in cui l’uomo vive insieme alla sua nuova compagna e i suoi figli. Questa scelta, però, turberà parecchio l’animo di Irene che, infatti, non accoglierà affatto bene la separazione dalla sua amica.

Proprio per tale motivo, la fanciulla sarà in preda al panico e alla tristezza e deciderà di non recarsi al lavoro al grande magazzino. La sua è sicuramente una reazione un po’ troppo estrema, sta di fatto che a seguito di un confronto con Gloria la fanciulla riconoscerà di avere un po’ esagerato. Il colloquio tra le due sarà molto positivo per la Cipriani che, infatti, tornerà sui suoi passi e vedrà con occhi diversi il trasferimento di Stefania.

Trama 6 dicembre: il confronto tra Armando e Salvatore

Nel frattempo, al Paradiso delle signore, nella puntata del 6 dicembre, vedremo che ci sarà una splendida novità per Flora. La giovane avrà un riconoscimento molto importante in quanto diventerà la stilista dello shopping center a tempo indeterminato. Questa novità sarà per lei una gioia immensa, tuttavia, la giovane non riuscirà ad essere serena al 100% in quanto nella sua mente continuano a tormentarla i pensieri inerenti suo padre Achille.

La giovane proprio non riuscirà a capacitarsi di quanto accaduto, pertanto, non potrà fare a meno di aprirsi con Adelaide e Umberto. La donna, dunque, avrà uno sfogo con entrambi in cui parlerà di suo padre. La contessa, dal canto suo, continuerà ad essere piuttosto titubante e sospettosa nei suoi riguardi. Infine, poi, vedremo che Armando deciderà di farsi coraggio e di affrontare Salvatore. Quest’ultimo ha appena scoperto della relazione tra il capo magazziniere e sua madre. Armando gli parlerà in modo molto garbato, tuttavia, non riuscirà a raccontargli tutta la verità.