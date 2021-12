Uomini e Donne puntata di martedì: sorpresa per Matteo, Gemma ancora in isolamento

Nella puntata di martedì 7 dicembre assisteremo a nuovi ed esilaranti colpo di scena a Uomini e Donne che riguardano sia il trono classico sia quello over. Per quanto riguarda il primo, tra gli eventi più esilaranti c’è, sicuramente, la sorpresa che riceverà Matteo Ranieri.

La redazione, infatti, nel giorno del compleanno del giovane ha deciso di fargli una sorpresa dietro le quinte. Inoltre, poi, assisteremo anche a dei colpi di scena che riguardano altri esponenti del parterre. Scopriamo tutto quello che è emerso.

La sorpresa a Matteo a Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne, relative alla puntata di martedì 7 dicembre, rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà, soprattutto, Matteo. Il tronista non ha parlato minimamente nel corso della precedente messa in onda, a differenza delle sue colleghe Andrea Nicole e Roberta. Proprio per tale motivo, nella puntata di oggi verrà sicuramente chiamato in causa. Stando a quanto rivelato dalle talpine che di solito prendono parte alle registrazioni del programma, pare che il giovane riceverà una sorpresa.

In occasione del suo compleanno, infatti, la redazione ha deciso di organizzargli una piccola festicciola. I membri dello staff, infatti, raggiungeranno il ragazzo dietro le quinte con una torta lasciandolo senza parole. Da quanto emerso pare che il protagonista spegnerà le candeline e si concederà un piccolo momento di gloria. In studio, poi, vedremo a che punto è arrivato con le sue conoscenze.

Nella puntata di martedì Gemma ancora assente

Il tronista si sta trovando molto bene soprattutto con due dame. Nel corso della puntata in questione, dunque, vedremo se con una di loro sarà sbocciato un sentimento concreto oppure no. Per quanto riguarda il trono over, invece, nella puntata di martedì di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani continuerà ad essere in isolamento a causa del covid. La donna si collegherà mediante webcam e interagirà il minimo indispensabile.

Ricordiamo che in una precedente puntata la donna ha ricevuto la visita di un nuovo cavaliere. Quest’ultimo è giunto in studio per conoscerla ed ha detto che aspetterà il suo ritorno trionfale per poterla incontrare dal vivo. Tra Isabella e Fabio, invece, la resa dei conti sarà ormai sempre più vicina. I due diranno di essere così in sintonia al punto da essere quasi pronti ad abbandonare il talk show in reciproca compagnia.