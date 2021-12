GF Vip, Delia Duran ha tradito Alex Belli: pubblicati gli scatti del tradimento (FOTO)

Delia Duran ha tradito Alex Belli. In queste ore, la pagina Instagram Whoopsee.it ha pubblicato delle foto inedite che immortalano la donna in compagnia di un imprenditore. I due protagonisti si scambiano effusioni romantiche, fino ad arrivare addirittura a scambiarsi dei baci molto passionali.

Gli scatti in questione risultano inequivocabili e sul web è scoppiato il caos in men che non si dica. Vediamo che cosa è emerso.

Delia ha tradito Alex: le foto

La storia tra Alex Belli e Delia Duran sembra davvero agli sgoccioli, sta di fatto che la donna pare abbia tradito suo marito. Una nota pagina di gossip, infatti, ha pubblicato in esclusiva le foto inerenti il tradimento che si sarebbe consumato all’interno di un ristorante argentino che si trova a Milano. Nell foto in questione si vedono Delia e il suo accompagnatore seduti allo stesso tavolo, intenti a scambiarsi tenere effusioni romantiche. Non mancano carezze sul viso, sguardi languidi e, per concludere, anche dei baci sulle labbra molto appassionati.

Stando a quanto riportato da tale pagina, pare che i due abbiano trascorso tutta la serata insieme e, una volta finito di mangiare, se ne sarebbero andati via in reciproca compagnia come una coppia a tutti gli effetti. Dalle immagini in questione sembra davvero palese l'esistenza di un tradimento da parte della modella. Al momento, però, non si sa se queste immagini risalgano a dopo che Delia ha appreso della vicinanza tra Alex e Soleil al GF Vip oppure a prima.

I dubbi su Belli e la Duran

Per tale ragione, non è chiaro se Delia Duran abbia tradito Alex Belli per ripicca e per vendicarsi di tutti gli atteggiamenti spinti che l’attore sta assumendo nei confronti della Sorge, oppure no. Le foto in questione stanno sollevando grandi polemiche, specie per il fatto che alcuni influencer avevano anticipato questo avvenimento già qualche mese fa. Deianira Marzano, ad esempio, a settembre aveva annunciato che sarebbe uscite delle foto di Delia con un altro uomo.

Il tutto, secondo la versione dei fatti dell’influencer, sarebbe stato studiato a tavolino da Alex e la sua compagna di vita per creare un po’ di sgomento. In effetti, il fatto che queste foto siano uscite proprio in concomitanza con l’uscita dalla casa di Alex a causa del prolungamento del reality show, dei sospetti li fa nascere. Non ci resta che attendere per vedere quale sarà la reazione di lui.