Il Paradiso delle signore anticipazioni 10 gennaio: Flora sparita, Ezio confessa la verità a Veronica?

Lunedì 10 gennaio andrà in onda la nuova puntata del Paradiso delle signore e le anticipazioni rivelano che ci saranno diversi colpi di scena. In primo luogo, vedremo che Ezio deciderà di raccontare tutta la verità a Veronica.

Flora, invece, non farà ritorno a Milano dopo le festività natalizie. Al Paradiso arriverà una proposta inattesa. Per Ludovica e Marcello, invece, le cose si metteranno piuttosto male a causa di Flavia.

Ezio prende una decisione al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 10 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Ezio comincerà a mostrarsi particolarmente preoccupato. Nello specifico, l’uomo comincerà a sospettare che qualcuno abbia ascoltato la conversazione tra lui e zia Ernesta, pertanto, andrà nel panico. Il protagonista, quindi, si renderà conto che le cose non stanno andando per il verso giusto, pertanto, deciderà di aprirsi con Veronica e raccontarle tutta la verità. Come la prenderà la donna?

Irene, dal canto suo, si renderà conto del fatto che non è in grado di sopperire a tutte le spese da sola. Per questo motivo, si metterà all’opera per cercare una nuova coinquilina con la quale vivere e dividere tutte le spese. Flavia, invece, si troverà dinanzi una situazione piuttosto incresciosa. In particolare, la donna coglierà in flagrante Ludovica e Marcello. I due, chiaramente, non potranno che mostrarsi particolarmente imbarazzati.

Anticipazioni 10 gennaio: una proposta inattesa

Nel frattempo, al Paradiso delle signore, nella puntata di lunedì 10 gennaio vedremo che arriverà una proposta di collaborazione inaspettata. La chiamata proverrà dall’America. A quanto pare, Flora ha deciso di non tornare ancora a Milano e, per il momento, non ci saranno tracce che la riguardano. Molto probabilmente, la giovane avrà avuto delle proposte lavorative a New York e potrebbe avere intenzione di coinvolgere il direttore dello shopping center. Non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire.

Tra Marco e Gemma, invece, si creerà un legame sempre più intimo e intenso. Il giovane proverà in tutti i modi a convincere la ragazza a tornare a cavallo. La Zanetta, però, non prenderà di buon grado l’atteggiamento del giovane, in quanto pensare all’equitazione le farà tornare alla mente dei ricordi alquanto dolorosi per lei. Per tale ragione, esorterà il ragazzo a smettere di continuare ad avanzarle questo genere di proposte. Marco si insospettirà di questo atteggiamento?