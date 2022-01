Alessandro Basciano è fidanzato? Spuntano le foto di una ragazza misteriosa, interviene la sorella di lui (FOTO)

In queste ore sono trapelate delle notizie piuttosto compromettenti che riguardano Alessandro Basciano e il fatto che potrebbe essere fidanzato al di fuori del GF Vip. A diffondere delle segnalazioni in merito sono state delle testimoni, le quali hanno dichiarato di aver preso visione di contenuti interessanti.

La vicenda è diventata così incresciosa al punto che è stato necessario anche l’intervento da parte della sorella di lui. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Chi è la presunta fidanzata di Alessandro

Tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni potrebbe essere un altro fuoco di paglia, in quanto pare che il ragazzo possa essere fidanzato al di fuori del GF Vip. L’influencer Deianira Marzano, che peraltro è molto amica del concorrente, ha diffuso sui social la segnalazione di un utente. La persona in questione ha asserito di essere in possesso di contenuti che dimostrerebbero il fatto che Alessandro abbia una fidanzata.

La ragazza in questione è originaria di Madrid, città nella quale vive attualmente. Ad ogni modo, poco prima che l’ex volto di Uomini e Donne in classe nella casa del Grande Fratello, il giovane l’ha ospitata a Roma. A testimonianza di ciò ci sono delle foto che sono state scattate nel giorno 4 dicembre, proprio un passo dall’ingresso in casa del ragazzo. Le immagini in questione, però, non dimostrano nel concreto l’effettiva presenza di una relazione tra i due.

La sorella di Basciano: “Non è fidanzato”

Nelle foto, infatti, non ci sono baci, abbracci o effusioni romantiche di alcun tipo. Proprio per tale ragione, l’influencer ci ha tenuto a precisare che tale notizia fosse da dimostrare. Ad ogni modo, sul web è scoppiato il caos in quanto e molti si sono scagliati contro Alessandro Basciano accusandolo di essere fidanzato e di aver inscenato un finto flirt con Sophie solo per far parlare di lui.

Considerando che la vicenda è divenuta virale, la sorella del diretto interessato ha deciso di intervenire. La ragazza in questione ha precisato che la bellissima mora presente all’interno delle foto diffuse sul web in queste ore non sia la fidanzata di suo fratello, bensì una sua amica. Naturalmente, anche di questi affermazioni non vi sono prove concrete. Proprio per tale motivo, la faccenda continua ad essere aperta e si resta in attesa di chiarimenti, magari dal diretto interessato.