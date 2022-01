GF Vip, lite tra Soleil, Manila e Katia: nella casa cambiano le alleanze? Il fuori onda che incastra (VIDEO)

Le tre gemelle di Shining, oppure la matrigna e le sorellastre di Cenerentola sembrano non essere più così unite tra loro. Dopo la messa in onda della puntata del 17 gennaio del GF Vip, infatti, tra Katia, Soleil e Manila c’è stata una lite.

Tra loro sono nati i primi screzi anche in relazione all’ingresso in casa di Delia Duran che, come prevedibile, avrebbe certamente scombussolato gli animi. Ad ogni modo, scopriamo che cosa si sono dette le tre donne sopracitate.

La lite tra Manila e Soleil

Gli equilibri nella casa del GF Vip stanno mutando, anche il legame indissolubile che sembrava unire Soleil, Manila e Katia sta vacillando. Le prime ad avere un alterco sono state la Nazzaro e la Sorge. Durante la puntata di ieri del GF Vip si è parlato a lungo dello scontro tra Delia e Soleil. Quest’ultima, dopo essersi difesa a spada tratta contro le accuse della compagna di Alex Belli, ha avuto un crollo. La giovane è tornata in salotto e si è seduta sul divano in disparte.

A quel punto, durante un fuori onda, Manila le si è avvicinata ed ha provato ad abbracciarla. A quel punto, però, la Sorge l’ha allontanata e le ha detto di non avere bisogno adesso di lei. La ragazza avrebbe avuto molto più piacere a ricevere una carezza o una parola di confronto nei giorni passati, quando Delia non ha fatto altro che stuzzicarla e inveire contro di lei.

Katia sparla della Sorge in un fuori onda al GF Vip

Manila, a quel punto, ha detto alla sua interlocutrice che, anche se non lo dimostra tanto, lei ci tiene davvero moltissimo a lei e non l’abbandonerà mai. L’influencer, però, non è sembrata dare molto peso alle sue parole, sta di fatto che l’ha ignorata. Il clima ostico, però, non c’è stato solo tra Soleil e Manila al GF Vip, ma anche tra la Sorge e Katia. Durante la puntata, infatti, le opinioniste hanno deciso di rendere immune Soleil e la cosa ha turbato parecchio la Ricciarelli.

Nel corso di un fuori onda, infatti, la donna si è sfogata con Manila, Davide e Valeria dicendo di essere davvero stufa di vedere sempre salvarsi la Sorge. I suoi compagni d’avventura le hanno dato ragione ed hanno dichiarato che, effettivamente, meritasse la lirica l’immunità anche come regalo per il suo compleanno. Insomma, questi sono tutti segni della fine di un’amicizia? Staremo a vedere.