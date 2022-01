Il Paradiso delle signore anticipazioni 25 gennaio: Tina fa una confessione a sua madre

Le anticipazioni della puntata del 25 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Agnese sarà sempre più sospettosa del rapporto che unisce Tina a Vittorio. Ad un certo punto, però, sarà la stessa figlia a fare una confessione inedita a sua madre.

Nel frattempo, al grande magazzino nasceranno nuovi amori. Tra Dante e Beatrice ci sarà un avvicinamento sempre più importante, complice il fatto che i due stanno lavorando a stretto contatto al nuovo progetto.

Dante e Beatrice vicini al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 25 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Stefania si troverà a lavorare sull’uscita dell’articolo di copertina del Paradiso Market. A tal proposito, avrà un’idea brillante, ovvero, chiedere a Gemma di rilasciare un’intervista in quanto nuova cavallerizza del centro. La giovane, chiaramente, non potrà che mostrarsi particolarmente allettata ed emozionata all’idea di cimentarsi in questa nuova esperienza.

Su di un altro versante, poi, vedremo che tra Dante e Beatrice si verrà a creare un’intesa sempre più forte. I due stanno lavorando al nuovo progetto che unisce il Paradiso agli americani, pertanto, si troveranno a trascorrere molto tempo insieme. Romagnoli, dunque, non potrà fare a meno di palesare il suo interesse nei confronti della donna e lei, a quanto pare, ricambierà con molta gioia le sue attenzioni. Per il momento, però, tra di loro non succederà nulla di significativo.

Anticipazioni 25 gennaio: la confessione di Tina

Dante, però, approfittando della complicità che si è venuta a creare con Beatrice, deciderà di aprirsi molto con lei. Nella puntata del 25 gennaio del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che l’uomo arriverà a fare alla sua interlocutrice delle confessioni davvero molto intime che riguardano la sua vita privata. La donna, chiaramente, rimarrà piacevolmente colpita dal suo comportamento.

Agnese, dal canto suo, nutrirà sempre più sospetti sull’avvicinamento tra Tina e Vittorio. La donna comincerà a sospettare che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia o di un rapporto professionale. Ad ogni caso, onde evitare di continuare a mentire e a nascondersi, sarò la stessa Tina che prenderà in disparte sua madre. In tale occasione, troverà il coraggio di aprirsi e di raccontare quale sia la vera natura del rapporto con il direttore dello shopping center. Come la prenderà Agnese? Non ci resta che attendere per scoprirlo.