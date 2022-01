Uomini e Donne registrazione 22 gennaio: primi scontri tra Gemma e Nadia, nuova sfilata

Sabato 22 gennaio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione si è cominciato, come sempre, da Gemma Galgani, la quale ha cominciato a mostrare i primi dissapori con Nadia.

Al trono classico, invece, i due tronisti si sono cimentati in tante nuove esterne. In studio, poi, c’è stata anche una sfilata, sempre basata sul tema della sensualità. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo.

Gemma contro Nadia a Uomini e Donne?

Nel corso della registrazione del 22 gennaio di Uomini e Donne le riprese sono cominciate con uno screzio tra Tina e Gemma. Successivamente, poi, la Galgani ha avuto modo di rapportarsi con Massimiliano, un cavaliere che ha conosciuto durante la registrazione di venerdì. Tra i due le cose sembrano andare bene, tuttavia, è troppo presto per cantare vittoria. La dama bianca, infatti, ha scoperto che l’uomo sia uscito anche con Nadia, la nuova esponente del parterre femminile che già sta dando filo da torcere alla veterana del talk show.

La signora, infatti, sembra essere una degna erede di Isabella Ricci, che come tutti i telespettatori sapranno, ha avuto molti screzi con Gemma. Ad ogni modo, tra le tante cose, a generare sgomento è stata anche l’assenza di Biagio. Quest’ultimo non ha presenziato né nella registrazione di sabato né in quella di venerdì e, almeno per il momento, non si conoscono i motivi celati dietro questa decisione.

Spoiler registrazione 22 gennaio trono classico e sfilata

Per quanto riguarda Ida, invece, la donna ha avuto modo di conoscere un nuovo cavaliere. Durante la registrazione del 22 gennaio di Uomini e Donne, infatti, i due si sono seduti a centro studio per parlare della loro conoscenza appena nata. Luciano, invece, il cavaliere venuto in studio da C’è posta per te, al momento non si sta relazionando con nessuna donna in particolare. Proprio per tale ragione si è cimentato in un ballo con Tina Cipollari.

Tra gli over, poi, c’è stata anche una sfilata molto esilarante, inerente sempre il tema della sensualità. Le anticipazioni trapelate dalla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over”, però, non hanno svelato se a sfilare siano stati gli uomini o le donne. Infine, al trono over Luca è uscito con due ragazze appena conosciute e con entrambe pare si sia trovato molto bene. Matteo, invece, è uscito solo con Denise.