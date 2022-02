Il Paradiso delle signore spoiler 9 febbraio: brutte notizie per Tina, colpo di testa di Flora

Mercoledì 9 febbraio andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore e, stando a quanto trapelato dagli spoiler, pare che ci saranno diversi colpi di scena. Il primo riguarderà Flora, la quale prenderà una decisione molto importante in merito alle indagini sulla morte di suo padre Achille Ravasi.

In secondo luogo, poi, vedremo che Tina si troverà a fare i conti con una brutta notizia che riguarda la sua carriera. Dante, invece, non si arrenderà e continuerà a lottare per il piano di distruggere Vittorio e Umberto.

Brutte notizie per Tina nella puntata del 9 febbraio

Nel corso della puntata del 9 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Gemma sarà seriamente pentita per quello che ha fatto a Gloria. Stefania comincerà a notare qualcosa di strano nella sua sorellastra e, poco alla volta, si mostrerà più comprensiva nei suoi confronti. Tra le due ragazze, infatti, comincerà a nascere una bella intesa. Su di un altro versante, poi, vedremo che Tina continuerà ad essere tra due fuochi. La donna, però, si vedrà da sola a combattere la sua battaglia per stare con Vittorio.

Sua madre Agnese e suo fratello Salvatore, infatti, si schiereranno dalla parte di Sandro e si mostreranno favorevoli all’impresa dell’uomo di riconquistare sua moglie. Nel frattempo, la giovane Amato verrà spiazzata anche da un’altra notizia. Nello specifico, apprenderà di non essere stata scelta da Brivio per recitare nel suo musical. La donna, chiaramente, non potrà che mostrarsi particolarmente provata per la notizia.

Dante torna alla carica contro il Paradiso delle signore

In seguito, poi, vedremo che le indagini sulla morte di Achille Ravasi proseguiranno. Nella puntata del 9 febbraio del Paradiso delle signore scopriremo che Flora prenderà una decisione piuttosto importante in merito. In particolare, la donna deciderà di andare a testimoniare a favore dei Guarnieri. Questa presa di posizione, chiaramente, andrà a screditare completamente l’immagine e il nome di Achille.

Intanto, l’affare tra il Paradiso delle signore e gli americani si concluderà con un nulla di fatto. L’accordo salterà per fortuna di Vittorio e Umberto, ma sarà troppo presto per cantare vittoria. Malgrado questa prima sconfitta, infatti, Dante Romagnoli non si mostrerà affatto intenzionato a mollare, anzi. L’uomo metterà in cantiere un nuovo progetto per riuscire nell’intento di sottrarre il grande magazzino a Conti e Guarnieri. Ci riuscirà?