Karina Cascella asfalta il GF Vip di Alfonso Signorini: “L’edizione più finta di sempre…” (FOTO)

L’edizione di quest’anno del GF Vip si sta rivelando, certamente, una delle edizioni più particolari, ma non tutti la stanno apprezzando, tra cui l’influencer Karina Cascella. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato un commento davvero velenoso contro il reality show e il conduttore.

Alcuni fan le hanno chiesto di dire cosa pensa delle dinamiche che si stanno venendo a creare in casa. La risposta della donna è stata lapidaria. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Il commento lapidario di Karina contro il GF Vip

Karina Cascella ha letteralmente asfaltato il GF Vip. L’influencer è stata invitata ad esprimere la sua opinione in merito, data la sua schiettezza e sincerità che l’appartengono. Ebbene, di fronte questa domanda, la donna non ci ha più visto ed ha detto di non guardare assolutamente il reality show. Lei di solito è una fervida sostenitrice di tutto quello che riguarda il trash. Proprio per tale ragione, pare strano che non stia seguendo le dinamiche del reality show.

Ad ogni modo, la sua scelta è scaturita da un motivo ben preciso. L”opinionista, infatti, ha detto di reputare quella di quest’anno l’edizione più finta in assoluto del Grande Fratello. Secondo il suo punto di vista, 3 o 4 personaggi si sono messi d’accordo prima di varcare la soglia della porta rossa per dare luogo a questi siparietti. Il problema, però, stando a quanto detto da Karina, sono le persone che ci credono.

La Cascella contro i teatrini di Alex

Purtroppo, secondo lei, esistono ancora telespettatori che credono alle dinamiche che “Alex e le sue damigelle”, come le ha chiamate l’influencer, stanno realizzando. Questa situazione per Karina Cascella rappresenta una vera e propria caduta di stile per il GF Vip. I reality show, si sa, sono fatti per parlare di gossip, di litigi, di amori e di sentimenti. Tuttavia, quello che sta accadendo nell’edizione di quest’anno è qualcosa di davvero esagerato.

Proprio in virtù di questo, la donna ha ammesso che non guarderebbe le puntate del programma di Alfonso Signorini neppure se la pagassero. Il suo commento è stato estremamente esplicativo e lapidario ed è stato anche condiviso da molti dei suoi follower. I risultati in termini di ascolti, però, si stanno rivelando sempre piuttosto positivi, pertanto, teatrini o no, il pubblico sembra alquanto incuriosito da tutta questa storia.