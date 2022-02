Il Paradiso delle signore anticipazioni 10 febbraio: brutte notizie su Rocco, Dante entra in affari con Fiorenza

Le anticipazioni del 10 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che ci saranno diversi avvenimenti degni di nota. Il primo riguarderò Rocco, del quale finalmente si avranno notizie, ma non saranno affatto buone.

Per quanto riguarda Dante, invece, Romagnoli entrerà in affari con Fiorenza. Tuttavia, il protagonista imporrà alla donna una clausola molto importante. Adelaide, invece, risulterà ancora scomparsa.

Le brutte notizie su Rocco nella puntata del 10 febbraio

Nel corso della puntata del 10 febbraio del Paradiso delle signore vedremo Veronica comincerà ad essere piuttosto in ansia per la vicinanza tra Ezio e Gloria. La donna, chiaramente, non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente nervosa per la cosa, specie perché a breve dovrebbe sposare Colombo. In merito alla contessa Adelaide, invece, i suoi cari saranno sempre più in ansia per lei in quanto non ci saranno affatto notizie che la riguardano.

Su Rocco, invece, arriveranno delle informazioni alquanto interessanti. Il primo a scoprirle sarà Armando, il quale chiaramente ne parlerà subito con Agnese. Quello che trapelerà, però, non sarà nulla di positivo, anzi. Stando a quanto emerso, infatti, sembrerà proprio che il matrimonio tra il giovane e Maria Puglisi sia parecchio in bilico. La cosa, chiaramente, farà molto preoccupare la famiglia del ragazzo.

Nuove pericolose alleanze al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, poi, vedremo che Dante Romagnoli continuerà la sua battaglia per impossessarsi del Paradiso delle signore e nella puntata del 10 febbraio assisteremo ad una nuova mossa. Nello specifico, vedremo che Fiorenza gli chiederà di entrare in affari, in quanto entrambi sembreranno avere degli scopi in comune. L’uomo, però, prima di accettare tale collaborazione chiederà alla sua interlocutrice di firmare una clausola molto importante.

In essa è contenuta la necessità di coinvolgere anche Ludovica negli affari. Nello specifico, Dante chiederà che la fanciulla diventi una loro socia. Cosa deciderà di fare la giovane? Intanto, a casa Colombo il clima sarà piuttosto agitato. Gemma sarà molto pentita per la lettera che ha scritto a Gloria. Il suo pentimento sarà tale al punto da spingerla a maturare l’idea di avere un confronto con la donna. Nello specifico, la ragazza sembrerà pronta a raccontare all’ex di Ezio tutta la verità nella speranza che questo possa far riavvicinare l’uomo a sua madre. La situazione, però, sarà più complessa del previsto.