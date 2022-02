Uomini e Donne spoiler puntata 10 febbraio: nuove conoscenze per Luca, Eleonora ritorna?

Giovedì 10 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo, ancora una volta, alle dinamiche inerenti il trono classico e quello over.

Dopo essersi soffermati soprattutto su Matteo, stavolta sarà la volta di Luca sedersi al centro dello studio per raccontare cosa sia successo in questa settimana. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Anticipazioni 10 febbraio: a che punto si trova Luca

Nel corso della puntata del 10 febbraio di Uomini e Donne vedremo che andranno in onda le dinamiche di Luca. Il giovane si accomoderà al centro dello studio per raccontare come si siano evolute le cose con le sue corteggiatrici in questi giorni. Nella precedente registrazione, il ragazzo decise di mandare via Eleonora. Il motivo risiedeva nelle pesanti segnalazioni trapelate sul suo conto. Se inizialmente la giovane è riuscita a destreggiarsi, quanto accaduto nei giorni scorsi le ha dato il colpo di grazia.

Una nuova segnalazione, infatti, ha fatto crollare tutte le certezze del tronista, che inizialmente aveva deciso di fidarsi di lei. Ebbene, nel corso della puntata di oggi vedremo se Eleonora sarà tornata oppure no. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, pare proprio che la giovane non si presenterà più in puntata. Anche attraverso i social ha palesato il suo totale dissenso rispetto a quanto accaduto, pertanto, è molto probabile che non la rivedremo più.

Nuove polemiche nella puntata di Uomini e Donne

Per quanto riguarda le altre ragazze invece, Luca presto conoscerà una nuova corteggiatrice, che porterà in esterna e con la quale si troverà abbastanza bene. Per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne, invece, nella putata del 10 febbraio vedremo che non mancheranno i battibecchi di cui si renderà protagonista anche Armando. Marika sta conoscendo un nuovo cavaliere, ma Incarnato non potrà fare a meno di intromettersi.

La conduttrice, poi, nella puntata in questione dovrebbe soffermarsi anche su altri esponenti del parterre, sia maschile sia femminile, tra cui Sara e il suo nuovo spasimante. In merito ad Elena, invece, dopo la rottura piuttosto dura con Biagio non è ancora riuscita a trovare un uomo con il quale intraprendere una nuova frequentazione. Per questo, e molto altro, non ci resta che attendere la messa in onda di Uomini e Donne, sempre a partire dalle ore 14:45 su Canale 5.