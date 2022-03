Grave lutto colpisce la redazione di KontroKultura: è morto Calogero Latino

Ieri 10 marzo 2022 è deceduto Calogero Latino. Un valido collaboratore di questa testata. Una di quelle notizie che mai vorresti conoscere e che mai avrei voluto scrivere.

Calogero era un bravo ragazzo, ci siamo conosciuti per caso ed insieme abbiamo lavorato per oltre 5 anni. Pieno di voglia di vivere, lavoratore instancabile, era sempre pronto a realizzare un pezzo dell’ultimo minuto. Quante notti passate a pubblicare insieme le ultime news, di Grande Fratello, di Amici, Ballando con le Stelle e di tante altre trasmissioni. Voleva sempre arrivare prima degli altri a comunicare i risultato.

Verso la fine dell’estate mi comunica che sta poco bene e che quindi deve trascurare il lavoro. Mi insospettisco, lui mai avrebbe mollato il lavoro. La comunicazione tra noi, svela ciò a cui sarebbe andato incontro. Solo una decina di giorni fa, mi scrisse che era tornato al lavoro, che le cose stavano migliorando, promettendoci entrambi una bella chiacchierata telefonica. Cosa che purtroppo non è potuta accadere.

Calogero ha scritto tanto per KontroKultura, raggiungendo oltre 100 milioni di lettori, ed oltre a KontroKultura ha scritto per molte altre testate, tra cui Blasting, per un suo Blog personale e per altre testate legate al nostro gruppo.

Ragazzo pieno di voglia di fare, con delle idee incredibili, che ha sempre realizzato. Nel suo lavoro era un piccolo genio.

La redazione di KontroKultura si unisce nel dolore della famiglia a cui porge le più sentite condoglianze.

Ciao Calogero, Fai Buon viaggio.

(Te lo dovevo, questo articolo è tutto per te, con il cuore)

Matteo