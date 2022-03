Uomini e Donne anticipazioni 22 marzo: Ida in lacrime, arriva una sorpresa, corteggiatrice di Matteo va via

Le anticipazioni della puntata del 22 marzo di Uomini e Donne rivelano che si continuerà con il capitolo Ida e Alessandro. La scorsa messa in onda si è conclusa con i due a centro studio, intenti ad intavolare una discussione piuttosto seria.

Ad un certo punto, poi, la dama è stata messa alle strette ed ha ammesso i sentimenti che nutre per Alessandro e che lui, a quanto pare, non ricambia. Pertanto, nella puntata odierna vedremo che decisione prenderanno e anche cosa accadrà ad altri protagonisti del parterre.

Ida chiude con Alessandro, poi, una sorpresa nella puntata del 22 marzo

Nel corso della puntata del 22 marzo di Uomini e Donne vedremo che Ida e Alessandro prenderanno una decisione molto importante. Dato che lui le ha palesato di non essere innamorato di lei, a differenza sua, la dama sceglierà di interrompere la loro conoscenza. La Platano è stata troppo male in passato per amore, pertanto, preferisce bloccare sul nascere la situazione invece di continuare a farsi del male da sola.

Ad ogni modo, la donna scoppierà in lacrime in quanto questa sarà per lei una decisione molto sofferta. Allo scopo di risollevarle un po’ il morale, Maria De Filippi deciderà di farle una sorpresa. Nello specifico, inviterà Umberto, il ballerino di Amici, per ballare con Ida una salsa. I due, così si cimenteranno in un balletto, ma l’umore della protagonista tornerà ad essere a terra dopo l’esibizione.

Una corteggiatrice lascia Uomini e Donne e nuove liti

Restando sempre nell’ambito del trono over, poi, nella puntata del 22 marzo vedremo che Armando è uscito sia con Anita sia con Alessandra. Una delle due usciva anche con Diego, pertanto, i due cavalieri avranno il pretesto per attaccarsi duramente di nuovo. Tra loro, quindi, ci sarà una discussione piuttosto animata. Al trono classico, invece, vedremo che Matteo dirà di aver portato in esterna Valeria. I due sono stati molto belli insieme e questo infastidirà parecchio Federica.

Giunto il momento del ballo, infatti, i due si avvicineranno e avranno modo di chiarire i dissapori. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni trapelate dalla pagina Instagram Uomini e Donne classico e over, pare proprio che sembreranno particolarmente complici. Infine, la corteggiatrice di Ranieri, Nicole, deciderà di andare via non reputando più opportuna la sua presenza in studio dato che sono giorni che il tronista non la porta fuori.