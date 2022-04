Anticipazioni Uomini e Donne 6 aprile: una decisione e un grande ritorno inatteso

Le anticipazioni della puntata del 6 aprile di Uomini e Donne rivelano che dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione effettuata il giorno 1 aprile. Nello specifico, si tratta di quella in cui c’è stato il ritorno inatteso di Riccardo Guarnieri.

Pertanto, dovremmo assistere al ritorno del cavaliere nel parterre e alla reazione di Ida Platano. Restando sempre in tema di trono over, poi, ci sarà una decisione importante per due esponenti. Vediamo tutto nel dettaglio.

Un ritorno inatteso nel parterre di Uomini e Donne

Nel corso della puntata di mercoledì 6 aprile di Uomini e Donne vedremo che al centro dell’attenzione ci saranno i membri del trono over. Dopo aver ampiamente parlato delle dinamiche che riguardano i più giovani, Luca e Veronica, la conduttrice si soffermerà su tutti gli altri. Nello specifico, l’attenzione verrà subito proiettata su di un cavaliere, che dopo mesi ha deciso di tornare nel programma, stiamo parlando di Riccardo Guarnieri.

Il protagonista, infatti, dirà di aver deciso di mettersi nuovamente in gioco nella speranza che questa sia la volta buona. Ida avrà una reazione inaspettata nel vedere il suo ex, il quale probabilmente non le è affatto indifferente. Nello specifico, infatti, la Platano si lascerà andare ad un momento di commozione e dirà di essere felice di trovarselo nuovamente di fronte. I due, infatti, decideranno di inaugurare questo ritorno anche con un ballo insieme.

Una decisione nella puntata del 6 aprile

Per quanto riguarda Gemma, invece, della donna non si parlerà neppure nella puntata del 6 aprile di Uomini e Donne. Non ci sono nuovi cavalieri per lei, pertanto, la Galgani sta passando decisamente in secondo piano. Per quanto riguarda Bruno e Vincenza, invece, i due esponenti del trono over arriveranno a prendere una decisione molto importante. Nello specifico, infatti, entrambi riterranno opportuno interrompere la loro conoscenza.

Dopo alcuni battibecchi avuti in questi giorni, infatti, la coppia deciderà di interrompere ogni tipo di contatto. Chiaramente, la chiusura sarà caratterizzata da qualche diverbio. Armando, invece, ha conosciuto due nuove dame durante la puntata andata in onda ieri, quindi, non ci resta che attendere per vedere se avrà deciso di uscire con loro per incominciare la conoscenza. La puntata, poi, verrà animata anche dai consueti screzi tra Tina e Pinuccia, che ormai hanno preso il posto di quelli tra la Cipollari e Gemma.