Elena Morali non sente gli odori, panico a La Pupa e il Secchione Show: Favoloso svela un dramma (FOTO)

Nel corso della puntata del 5 aprile de La Pupa e il Secchione Show si è parlato anche di Elena Morali e del fatto che la protagonista non sentisse gli odori. Durante una prova con gli altri compagni d’avventura, la giovane avrebbe dovuto mettere alla prova questo senso, ma non ci è riuscita.

Quello, dunque, è stato il pretesto per raccontare un dramma che sta vivendo da circa un anno e mezzo. Sulla faccenda è intervenuto anche Luigi Favoloso. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Elena ammette di non sentire gli odori e svela perché

Elena Morali ha disseminato il panico a La Piupa e il Secchione Show quando durante una prova ha dichiarato di non sentire gli odori. Le pupe e i pupi sono stati bendati e avrebbero dovuto riconoscere il loro partner di gioco mediante l’olfatto. Quando è giunto il turbo di Elena, però, la donna si è cimentata nella prova, ma poi si è innervosita ed è scappata via nella prateria. Successivamente, poi, è stato spiegato il motivo del suo gesto di stizza.

La Morali, infatti, ha ammesso che da un anno e mezzo a questa parte non sente più gli odori. Tutto è accaduto quando prese il covid in maniera piuttosto aggressiva. Da quel momento in poi ha perso totalmente il senso dell’olfatto e questo le sta cominciando a provocare un forte malessere. Nel momento in cui si è sentita sotto pressione per la prova, quindi, la donna ha dato di matto ed ha avuto una crisi.

Luigi Favoloso interviene svelando il dramma della Morali

Successivamente, poi, ci ha pensato il suo fidanzato Luigi Favoloso a dare qualche spiegazione in più sulla faccenda. Il protagonista ha confermato che, da quando ha preso il covid, Elena Morali non senta più alcun odore. In merito al gusto, invece, non sono state date ulteriori spiegazioni quindi, probabilmente, questo senso le è tornato. Ad ogni modo, Luigi ha detto che per la sua compagna questa è una cosa orribile che la sta turbando parecchio anche dal punto di vista psicologico.

Sempre attraverso le Instagram Stories, poi, Favoloso ha anche risposto ad alcuni pettegolezzi che stanno circolando in questi giorni sul conto della sua fidanzata. A tal proposito, il protagonista ha detto di fidarsi completamente di Elena, pertanto è inutile che le persone provino in tutti i modi a mettere zizania e a fare insinuazioni in merito al legame che si è creato tra la donna e Aristide.