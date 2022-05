Come sta Roger Balduino dopo l’infortunio? Il naufrago portato via dall’Isola dei Famosi

La puntata di venerdì 13 maggio è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, la quale si è rivelata piuttosto interessante. In tale occasione sono stati molti gli avvenimenti degni di nota, tra cui un grave infortunio di Roger Balduino.

Il protagonista ha voluto sfidare Clemente Russo all’orologio honduregno ed ha finito per farsi molto male. Vediamo, dunque, quali notizie si sanno in merito alle sue condizioni di salute dopo quanto accaduto.

L’infortunio di Roger nella puntata dell’Isola dei Famosi

Roger Balduino è stato vittima di un infortunio nella puntata del 13 maggio dell’Isola dei Famosi. Il naufrago ha chiesto espressamente di cimentarsi in una sfida contro Clemente Russo, in modo da vedere chi dei due fosse il più forte. La sfida era quella dell’orologio honduregno. Entrambi hanno resistito quasi per due minuti, giocandosi il tutto per tutto per vincere una piccola ricompensa ma, soprattutto, per guadagnarsi la gloria. Ebbene, verso la parte conclusiva dello scontro, il modello si è accasciato per terra dicendo di stare molto male.

Alvin è prontamente intervenuto e si è sincerato circa le sue condizioni di salute. L’inviato ha comunicato ai presenti in studio che il concorrente non riuscisse a parlare dal dolore al piede. Nel giro di poco tempo è arrivato il medico che l’ha soccorso e lo ha portato immediatamente in infermeria. Il ragazzo, infatti, è stato portato via con un aereo per andare in ospedale a fare dei controlli.

Come sta adesso Balduino? Cosa è emerso

Dopo un po’ di tempo, poi, sono emersi degli aggiornamenti in merito alle condizioni di salute di Roger Balduino dopo l’infortunio subito. Nello specifico, pare che il protagonista si sia fatto male alla caviglia, pertanto, adesso è tenuto sotto osservazione per effettuare delle radiografie. Nel frattempo, il suo arto è stato completamente immobilizzato e i medici del posto hanno sedato il naufrago per impedire che continuasse a sentire dolore.

Al momento, non sono trapelati ulteriori aggiornamenti in merito, tuttavia, se il piede del protagonista dovesse necessitare di un gesso, per Roger sarebbe assolutamente impossibile continuare la sua esperienza in Honduras. Nelle prossime ore, dunque, dovrebbe emergere ulteriori informazioni in modo da avere un quadro un po’ più nitido della situazione. Intanto, anche Guendalina Tavassi continua ad essere infermeria, ma ancora non si sa quale sia stata la causa esatta del malore.