Lory Del Santo ignorata all’Isola dei Famosi: il manager tuona contro il programma

In queste ore, i fan di Lory Del Santo sono in grande fermento sui social. Il motivo risiede nel fatto che la donna sembra essere l’unica ad avere un trattamento differenziato, in senso negativo, all’interno dell’Isola dei Famosi.

A porre l’accento sulla questione è stato il manager della showgirl, il quale ha dato luogo ad un pesante sfogo su Instagram. In particolar modo, sembra che Lory sia stata l’unica a non ricevere nessun tipo di sorpresa dal lontano 21 marzo, ma non è tutto. Vediamo cos’altro è emerso.

Lo sfogo del manager di Lory Del Santo contro l’Isola

Il manager di Lory Del Santo ha sbottato contro l’Isola dei Famosi a causa di alcuni comportamenti errati da parte degli autori del programma. Nello specifico, pare che la showgirl sia stata l’unica a non ricevere nessun tipo di sorpresa da quanto ha cominciato la sua avventura in Honduras. Inoltre, nel corso delle varie puntate non è stata mai neppure menzionata la sua storia, eppure secondo il manager ci sarebbero molte cose da dire.

Lory, infatti, ha perso 3 figli su 4, pertanto, ha avuto un passato piuttosto complicato. Durante le puntate, però, non è mai stata realizzata nessuna clip, neppure di qualche minuto, volta a mettere in evidenza la vita della protagonista. Questa cosa è stata fatta notare anche dalla diretta interessata nel corso delle precedenti puntate del reality show. La Del Santo, infatti, ha mostrato il suo malcontento ad Ilary Blasi che, tuttavia, ha fatto finta di niente ed ha tergiversato sulla questione.

Cambio di registro per la produzione dell’Isola dei Famosi?

Come se non bastasse, poi, in studio sono presenti degli ospiti legati ai naufraghi. Per Lory c’è sempre Delia Duran, tuttavia, quest’ultima non ha mai avuto la possibilità di interagire con la concorrente. Che senso ha la sua presenza in studio se non le viene mai data l’opportunità di relazionarsi con la sua amica? Il manager di Lory Del Santo, dunque, ha sbottato duramente contro la produzione dell’Isola dei Famosi ed ha esortato gli autori a cambiare registro.

Inoltre, anche i naufraghi starebbero mandando continuamente al televoto la donna adducendo delle motivazioni davvero assurde. Il manager, allora, per far sentire alla showgirl tutto il loro affetto, ha esortato il pubblico a votare, ancora una volta, in positivo per Lory, in modo che riesca a superare anche questo decimo televoto. Dopo questo sfogo ci sarà un cambiamento da parte della produzione? Vedremo.