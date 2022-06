Lilli dopo la scelta di Luca a Uomini e Donne: sfogo dietro le quinte e confessioni (VIDEO)

Il 31 maggio è andata in onda la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne. Il ragazzo ha optato per Soraia, pertanto, Lilli è andata via tra le lacrime. I presenti in studio si sono complimentati con lei per il suo comportamento, maturo e buono.

Ad ogni modo, una volta terminata la puntata, la giovane si è sfogata dietro le quinte con la redazione di Maria De Filippi ed ha fatto delle confessioni molti intime. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

Lo sfogo di Lilli dopo la scelta di Luca

Lilli è scoppiata in un pianto disperato nel momento in cui ha scoperto di non essere la scelta di Luca Salatino. La giovane è stata così male al punto che è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi. La conduttrice ha provato a rincuorare la protagonista spiegandole che, come lei purtroppo sa bene, i dolori della vita sono altri. Lei ha ascoltato le parole della presentatrice e poi ha abbracciato Luca ed è andata via dallo studio.

Dietro le quinte, poi, si è lasciata andare a delle confidenze con lo staff del programma. In particolar modo, ha detto di non riuscire a provare rabbia nei confronti di Luca. Questo perché è ancora molto innamorata di lui, pertanto, non riuscirebbe a nutrire un sentimento di ostilità. La giovane, ancora una volta, ha ribadito di nutrire qualcosa di molto forte ed importante per l’ex tronista e di non avere vergogna o paura a dirlo.

Lilly torna a Uomini e Donne? Il rumor

La vita, purtroppo, ha dato tanti dispiaceri a Lilli, tuttavia, le ha anche insegnato che se sente qualcosa deve necessariamente tirarla fuori. In merito a Soraia, invece, Lilli ha detto di non avercela con lei per essere stata la scelta di Luca. In lei ha sempre visto una ragazza buona, pertanto, si augura che possa essere quella giusta in grado di rendere felice Salatino. Certo avrebbe preferito essere lei quella persona, tuttavia, le cose sono andate diversamente.

Nel frattempo, dato che tutti sono rimasti colpiti dal comportamento di Lilli, c’è chi sta ipotizzando che la ragazza possa essere la futura tronista di Uomini e Donne. Il 1° giugno il talk show pomeridiano chiuderà i battenti per riaprirli a metà settembre. Ebbene, l’edizione 2022/2023 potrebbe cominciare proprio con questo grande ritorno. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.