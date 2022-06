Uomini e Donne, Soraia “umilia” Luca in pubblico: ripreso in momenti molto privati (FOTO)

La storia d’amore tra Luca e Soraia è cominciata da una manciata di settimane, dopo la fine del loro percorso a Uomini e Donne. I due stanno cercando di ritagliarsi quanti più omenti possibili da trascorrere insieme, tuttavia, anche per loro, così come per Matteo e Valeria, la distanza potrebbe rappresentare un problema.

Nel corso di questo fine settimana, infatti, i due sono stati in reciproca compagnia, tuttavia, ieri sera sono stati costretti ad allontanarsi per tornare nelle proprie città. Luca ha dovuto prendere il treno che lo ha riportato a Roma. Il giovane, non ha potuto fare a meno di commuoversi e la sua compagna ha compiuto un gesto che in molti non hanno apprezzato.

Il discutibile gesto di Soraia verso Luca

Luca e Soraia stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne. Stando a quello che traspare dai social, pare che siano anche molto complici e affiatati. Soprattutto lui appare particolarmente preso. I due hanno trascorso il fine settimana insieme a Como, in compagnia anche di Valeria e Matteo. I quattro sono andati a mangiare insieme e si sono divertiti in giro per la città. Ad un certo punto, però, si è fatta ora per Luca di andare alla stazione e prendere il treno per Roma.

In quel momento, però, il giovane si è commosso. Salatino ha cominciato a piangere perché non voleva separarsi dalla sua fidanzata. Lei, però, invece di consolarlo e di vivere nella totale intimità questo momento, ha pensato bene di prendere il cellulare e di cominciare a riprenderlo. La ragazza ha esordito dicendo che lei avesse pianto prima, mentre lui stesse piangendo in quel momento.

Salatino prenderà una batosta dopo Uomini e Donne?

I fan di questa coppia nata a Uomini e Donne, però, non hanno molto apprezzato il comportamento di Soraia, la quale avrebbe “umiliato” Luca rendendo pubblico un momento molto intimo. La faccenda è stata ripresa anche dall’influencer Deianira Marzano, la quale ci ha tenuto a porre l’accento su questo aspetto. La donna, infatti, ha lasciato intendere di non apprezzare il comportamento di lei.

Inoltre, teme anche che Luca possa prendere una bella batosta da Soraya. Tra i due, infatti, lui sembra molto più preso rispetto a lei. La cosa, dunque, potrebbe evolvere in maniera molto dolorosa per il ragazzo. Staremmo a vedere.