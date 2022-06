Ida Platano ci ripensa e spiazza: “Devo chiedere scusa a una persona” (FOTO)

In queste ore, Ida Platano ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha lasciato i fan un po’ spiazzati. Nel dettaglio, la dama di Uomini e Donne ha svelato di essersi pentita di alcune cose fatte all’interno del talk show pomeridiano.

A tal proposito, ha ammesso di sentire la necessità di scusarsi con una persona in particolare. Vediamo nello specifico che cosa ha detto e quali riflessioni ha fatto in questo periodo.

Ida Platano chiede scusa a una persona

Ida Platano ha affrontato momenti piuttosto complessi durante la sua permanenza a Uomini e Donne quest’anno. Il ritorno del suo ex Riccardo Guarnieri l’ha spiazzata e, allo stesso tempo, devastata. L’epilogo che ha preso la loro storia, infatti, è stato drammatico. In ogni caso, malgrado tutto quello che sia successo, la donna ha ammesso di essere pentita di una cosa in particolare, ovvero, di come si è comportata nei riguardi di se stessa.

In questo periodo, infatti, non si è amata come avrebbe dovuto e voluto. Per amore, infatti, ha finito per mettersi sempre al secondo posto, lasciando priorità ad altri. Anche se il nome di Riccardo Guarnieri non è mai stato fatto, però, il riferimento è apparso alquanto esplicito. La donna, dunque, ci ha tenuto a rimarcare l’importanza di amare in primis se stessi e poi qualcun altro, cosa che nell’ultimo periodo lei non ha fatto di certo. In seguito, però, ha compiuto un gesto ancor più spiazzante. (Continua dopo la foto)

Il ripensamento su Tina Cipollari

Nello specifico, Ida Platano ha pubblicato uno stralcio di quanto accaduto durante una puntata di Uomini e Donne di quest’anno. A tal proposito, la donna è apparsa alquanto ricreduta sul conto di Tina Cipollari. Durante le varie puntate, le due si sono scontrate moltissimo. L’opinionista ha attaccato più volte la dama accusandola di essere troppo dipendente da Riccardo. Ida, in quelle occasioni, ha sempre provato a difendersi e a chiarire il suo punto di vista a riguardo.

Adesso, però, con la mente decisamente più fredda, vede la situazione in maniera totalmente differente. A tal proposito, ha condiviso sui social il momento in cui Tina le dice che nessuno può valere più di se stessi. Dinanzi tali parole partì un applauso unanime da parte del pubblico di Uomini e Donne, applauso che, virtualmente, adesso le ha fatto anche la Platano.