Veronica Rimondi svela un retroscena sulla sua scelta: Maria De Filippi la spiazzò

A distanza di un po’ di tempo dalla scelta fatta a Uomini e Donne, Veronica Rimondi ha deciso di tornare a parlare della faccenda facendo una confessione inattesa. Nello specifico, ha svelato cosa le disse Maria De Filippi poco prima del grande evento.

L’ex tronista, infatti, si confidò con la padrona di casa e le disse quelle che sarebbero state le sue intenzioni. Nel momento in cui la presentatrice apprese che la sua decisione sarebbe ricaduta su Matteo, le disse qualcosa di inaspettato.

Il retroscena sulla scelta di Veronica

Spesso tra i protagonisti di Uomini e Donne e Maria De Filippi si crea un legame molto profondo. Questo è proprio quello che è accaduto a Veronica Rimondi poco prima di compiere la sua scelta. Durante un’intervista rilasciata su Nuovo, la protagonista ha rivelato che, prima di ufficializzare la sua decisione, parlò con la padrona di casa. In quell’occasione, Maria le disse una frase che è rimasta nel cuore alla giovane.

La conduttrice, infatti, le disse di scegliere subito Matteo, in quanto si vedeva lontano un miglio che fossero fatti l’uno per l’altra. I due sono complici e si somigliano molto nei modi di fare e di agire. Sentire queste parole fu una gioia per l’ex tronista del talk show pomeridiano. Con tali frasi, chiaramente, la De Filippi non voleva sminuire la persona di Andrea Della Cioppa, tuttavia, ha esternato la convinzione di reputare molto più affine Matteo a lei piuttosto che l’altro corteggiatore.

Come va tra la Rimondi e Matteo dopo Uomini e Donne

Dopo aver fatto questa confessione sulla scelta di Uomini e Donne, Veronica Rimondi ha parlato anche di come stiano procedendo le cose con il suo compagno. Con Matteo tutto va a gonfie vele. I due, almeno per il momento si stanno destreggiando tra Ferrara, in cui vive lei, e Roma, dove Matteo sta completando i suoi studi universitari. Tra le Instagram Stories, infatti, i due ragazzi hanno pubblicato diversi contenuti volti ad immortalare i loro momenti insieme.

Tra le ultime IG Stories, infatti, Veronica ha ripreso il suo fidanzato mentre è intento a studiare per fare un esame. La presenza della Rimondi, chiaramente, rende decisamente più leggere e gioiose anche le giornate più difficili e monotone. In merito al futuro, invece, non ci resta che attendere per vedere se la loro storia decollerà oppure no.