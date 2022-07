Oroscopo 21 luglio 2022: Cancro impegnati, Capricorno cercano una tregua

Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 21 luglio, i Sagittario devono essere risoluti. I Leone, invece, hanno bisogno di provare emozioni forti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Risvolti interessanti per quanto riguarda la sfera professionale. Occhi ben aperti e cercate di non farvi prendere dalla foga. Siate razionali e, soprattutto, valutate attentamente pro e contro.

Toro. Non voltatevi indietro, soprattutto in amore. Se avete chiuso una porta, non provate in tutti i modi a vedere se c’è ancora uno spiragli. Sul lavoro ci vuole concentrazione e diligenza.

Gemelli. Giornata interessante per fare nuovi incontri. Siate determinati. Se avete un’idea, cercate di portarla avanti fino in fondo senza paura e senza ripensamenti. Nel lavoro è importante avere spirito collaborativo.

Cancro. Sono molti gli impegni che avete da portare a termine, ma non temete, riuscirete a risolvere tutto con la giusta carica e determinazione. Dopo il dovere, però, concedetevi un po’ di piacere.

Leone. L’oroscopo del 21 luglio vede i nati sotto questo segno particolarmente desiderosi di vivere emozioni nuove e diverse dal solito. La routine vi abbatte e vi rende particolarmente cupi.

Vergine. Impegnatevi di più se volete ottenere dei risultati importanti. Soprattutto dal punto di vista sentimentale, ci sono delle cose da rivedere al più presto. In ambito sentimentale, invece, tutto procede bene.

Previsioni 21 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate, cercate però di non finire per diventare opprimenti. In ambito professionale è importante tenere gli occhi ben aperti.

Scorpione. Giornata interessante per quanto riguarda l’amore. Vi sentite in forma e in grado di scalare montagne. Ad ogni modo, non vi affaticate troppo e dedicate del tempo alle persone che amate di più.

Sagittario. Se non riuscite a portare a termine un obiettivo, abbiate pazienza e non mettete fretta alla provvidenza. In amore bisogna prendere una decisione. L’Oroscopo del 21 luglio vi invita ad essere risoluti.

Capricorno. Siete un po’ stanchi di combattere, pertanto, cercate una tregua. Sia dal punto di vista sentimentale sia professionale sentite il bisogno di vivere qualche momento di tranquillità.

Acquario. Bene l’amore. Tra oggi e domani ci saranno delle belle sorprese in arrivo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, c’è da mettersi in pari su alcune cose, ma presto ci saranno novità.

Pesci. Ogni lasciata è persa. Cercate di mettervi in gioco, sempre e di non permettere a nessuno di ostacolare il vostro successo. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, invece, siete favoriti.