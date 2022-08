Davide Donadei ha già un’altra dopo Chiara Rabbi? L’ex tronista di Uomini e Donne sbotta (FOTO)

Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno annunciato la fine della loro relazione e pare che il ragazzo possa avere già un’altra. Il giovane, infatti, è stato recentemente avvistato in alcuni locali spensierato e tranquillo.

Sul web, allora, in molti hanno cominciato ad avanzare delle ipotesi e delle supposizioni alquanto sfavorevoli per il ragazzo. Dopo l’ennesimo gossip, dunque, Davide ha deciso di replicare e lo ha fatto in un modo piuttosto stizzito.

Segnalazione su Davide dopo la rottura con Chiara Rabbi

L’annuncio circa la rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi ha lasciato tutti senza parole, ma in queste ore il ragazzo è finito al centro di una bufera mediatica in quanto potrebbe avere un’altra. A distanza di solo qualche giorno dalla notizia, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato avvistato all’interno di alcuni locali, intento a ballare e a divertirsi in compagnia di amici. Nelle immagini scattate da alcuni fan, inoltre appaiono anche delle ragazze.

Il fatto che il giovane abbia reagito così bene alla rottura con Chiara, dunque, sta facendo sorgere il sospetto che, forse, non era poi così tanto innamorato della sua ex. I più maliziosi, inoltre, stanno alludendo anche al fatto che il protagonista potrebbe essere stato spronato ad interrompere la relazione con Chiara a causa di un’altra persona. Ma cosa ci sarà di vero in tutto questo? Il ragazzo ha deciso di rompere il silenzio.

Donadei sbotta sui social: ecco che ha detto

Davide Donadei, che ha sempre cercato di trattare con le pinze la rottura con Chiara Rabbi, non parlandone molto sui social, si è trovato costretto a dare luogo ad uno sfogo. In particolare, il ragazzo ha detto di essere stanco di tutti questi gossip sul loro conto. L’unica cosa che chiede in questo momento è di essere lasciato in pace. Il giovane non ha nessuna voglia di alimentare dei rumor e delle indiscrezioni sul suo conto.

Con queste parole, dunque, Davide spera di essere riuscito a porre fine a tutti i gossip che stanno circolando in rete da un po’ di giorni. Sarà riuscito nel suo intento? Nel frattempo, Chiara è sparita dai social. La giovane è da un po’ di giorni che non pubblica contenuti. Dalle ultime Instagram Stories era apparso palese il suo malessere. Stando a quanto emerge dal web, pare proprio che lei stia soffrendo molto di più.