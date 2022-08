GF Vip 7 aggiornamenti concorrenti: ecco il primo nome ufficiale e un vip che ha rifiutato

Ancora aggiornamenti in merito ai concorrenti del GF Vip 7. In queste ore sono trapelate delle notizie piuttosto interessanti che riguardano il cast della prossima edizione del reality show.

Nello specifico, è stato reso noto il nome del primo concorrente ufficiale. Inoltre, è si è scoperto anche a chi appartenga uno degli oggetti mostrati da Alfonso Signorini in uno dei suoi ultimi post su Instagram. Vediamo tutto quello che è emerso.

Ecco il primo tra i concorrenti ufficiali del GF Vip 7

Sull’ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da mercoledì 3 agosto, è stato confermato il primo tra i concorrenti ufficiali del GF Vip 7. Lui è Giovanni Ciacci. Il suo nome era già trapelato diverso tempo fa ma, fino a questo momento, non era stata data nessuna conferma a riguardo. Ebbene, adesso la situazione si è risolta e il costumista della tv varcherà a settembre la soglia della porta rossa.

A raccontare tutto è stato il diretto interessato nel corso di un’intervista sul magazine. In tale occasione, Giovanni ha anche svelato un segreto di cui non aveva mai parlato prima d’ora. Nello specifico, il protagonista ha ammesso di essere sieropositivo. Nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello ha intenzione di parlare dell’argomento in quanto ritiene che ci siano ancora troppi tabù a riguardo.

Un potenziale concorrente dà buca: gli aggiornamenti

L’altro aggiornamento sui concorrenti del GF Vip 7, invece, riguarda uno degli indizi mostrati da Signorini. Una volta Alfonso pubblicò la foto di un pallone e molti avevano pensato potesse appartenere a Diego Armando Maradona Junior. Questa notizia, però, fu smentita dal diretto interessato, il quale disse di non avere alcuna intenzione di prendere parte al reality show di Canale 5.

Adesso, infatti, è spuntato il nome reale del possessore di quell’oggetto, si tratta del figlio di Andrea Pirlo. Il giovane è stato contattato dalla produzione del programma ma, almeno per il momento, ha deciso di non cimentarsi in questa avventura. Il ragazzo ha altri interessi e, considerando anche la tenera età, al momento non sembra il caso che varchi la soglia della porta rossa. Non è escluso, però, che possa esserci qualche ripensamento in corso d’opera o che Niccolò Pirlo in futuro possa apparire in qualche altro programma tv. Non ci resta che attendere per scoprirlo.