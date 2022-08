Cecilia Zagarrigo piccolo incidente post parto: l’ex di Uomini e Donne svela cosa è successo

Cecilia Zagarrigo ha da poco dato alla luce la sua piccola Mia, tuttavia, dopo il parto c’è stato un piccolo incidente. Lo scorso 29 luglio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha partorito con taglio cesareo a causa di alcune complicazioni.

Successivamente, poi, è stata ricoverata in ospedale per un po’ di giorni in modo da monitorare la situazione. Da poco, però, è finalmente rientrata a casa, ma la giovane per tutto questo lasso di tempo è quasi totalmente sparita dai social. I fan si sono preoccupati moltissimo, al punto da spingerla a dare una spiegazione.

Alcune complicazioni durante e dopo il parto di Cecilia

In queste ore, Cecilia Zagarrigo si è sfogata con i suoi fan rivelando il piccolo incidente che le è accaduto dopo aver partorito. La ragazza credeva che avrebbe partorito con parto naturale, tuttavia, quando è stata ricoverata in ospedale, i medici hanno ritenuto opportuno agire in un’altra maniera e provvedendo con un cesareo. Dopo 48 ore estenuanti di travaglio, però, è nata la gioia più grande della sua vita, la piccola Mia.

Adesso sono passate quasi due settimane dal lieto evento, eppure la giovane non è stata molto presente sui social, come suo solito fare. La cosa, chiaramente, ha generato subito molte perplessità e domande nei suoi follower. I suoi fan, infatti, l’hanno inondata di domande e di messaggi per cercare di capire il motivo della sua strana assenza e per sincerarsi che fosse tutto a posto. Solo allora l’ex di Uomini e Donne ha svelato tutto.

L’incidente della Zagarrigo: ecco come sta adesso

Cecilia Zagarrigo, infatti, ha ammesso di aver avuto un incidente dopo il parto in quanto la ferita del cesareo le ha fatto infezione. I medici, allora, hanno ritenuto opportuno essere un bel po’ scrupolosi, allo scopo di capire come risolvere quanto prima la situazione. Al momento l’allarme sembra essere rientrato, tuttavia, Cecilia è ancora sottoposta ad una cura antibiotica che, dopo un parto, è sicuramente più debilitante del normale.

Questo, dunque, è il motivo della sua assenza dai social. La Zagarrigo, però, ci ha tenuto a ringraziare e a tranquillizzare tutte le persone che la seguono con tanto affetto. In seguito, poi, ha detto ai follower di non preoccuparsi in quanto, appena si rimetterà in sesto, tornerà sicuramente attiva più che mai, come è sempre stata solita fare.