Ida Platano e Gemma Galgani: ecco cosa hanno fatto a un passo dall’inizio di Uomini e Donne

L’amicizia nata a Uomini e Donne tra Ida Platano e Gemma Galgani sembra essere destinata a durare davvero parecchio. Le due donne si sono conosciute nel talk show pomeridiano e, in men che non si dica, si sono legate.

Appena ne hanno la possibilità, le dame fanno il possibile per incontrarsi anche lontano dagli studi Mediaset. Proprio in questi giorni, infatti, sono apparse insieme sui social. Vediamo cosa hanno fatto.

Come hanno passato l’estate Ida e Gemma

In queste ore, Ida Platano e Gemma Galgani si sono incontrate per trascorrere alcuni giorni in reciproca compagnia. Solo ieri è trapelata la notizia inerente le date d’inizio delle registrazioni di Uomini e Donne. A quanto pare, gli esponenti del trono classico e del trono over torneranno negli studi Elios alla fine della prossima settimana. Tra gli esponenti, chiaramente, non mancheranno Ida e Gemma. Ma come avranno passato l’estate le due donne?

Per entrambe non c’è stato nessun nuovo amore e nessun colpo di scena. La Platano ha trascorso le sue vacanze in compagnia di suo figlio Samuele e, la restante parte del tempo, l’ha passata a lavorare nel suo salone di parrucchieri. Per quanto riguarda la Galgani, invece, lei è stata meno presente sui social, ma ciò che si sa è che ha trascorso le sue vacanze in Portogallo.

L’ultimo gesto della Galgani e la Platano prima di Uomini e Donne

Ad ogni modo, poco prima che cominciasse nuovamente Uomini e Donne, le due dame hanno deciso di concedersi qualche altro giorno insieme. Le protagoniste si sono incontrate ed hanno trascorso ferragosto insieme. Entrambe non hanno esitato a mostrare a tutti alcuni momenti del loro ricongiungimento, ma le immagini e i video pubblicati hanno generato, come sempre, molto clamore.

In molti, infatti, hanno colto l’occasione al balzo per prendersi gioco delle due protagoniste. C’è chi ha ironicamente alluso al fatto che trascorrere il ferragosto con loro due debba essere davvero una cosa spassosa. In ogni caso, malgrado le critiche, Ida Platano e Gemma Galgani si sono volute fare una dedica speciale. Sui profili di entrambe è apparsa una foto in cui sono raffigurate le due donne. Al di sotto di tale immagine, poi, tutte e due si sono reciprocamente dette quanto sia bello trascorrere del tempo insieme, cosa che devono provare a fare un po’ di più.