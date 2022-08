Ex tronista di Uomini e Donne al GF Vip: la notizia inattesa, ecco di chi si tratta

Continuano a trapelare informazioni in merito ai concorrenti del GF Vip e in queste ore è spuntato anche il nome di un’ex tronista di Uomini e Donne. La persona in questione è molto amata dal pubblico da casa, ma anche molto discussa.

Di recente, inoltre, è stata protagonista di pesanti insulti, che l’hanno portata ad avere un duro sfogo sui social. Di chi si tratta? Ecco svelata la sua identità e tutto quello che è emerso a riguardo.

Ecco chi è l’ex tronista di Uomini e Donne che andrà al GF Vip

Nella prossima edizione del GF Vip ci sarà anche un’ex tronista di Uomini e Donne. La persona in questione è Teresa Langella. Lei ha partecipato qualche anno fa al dating show di Canale 5, dando luogo alla scelta nel castello. In tale occasione, optò per Andrea Dal Corso che, inaspettatamente, le rispose di no. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di mesi da quella brutta batosta, i due hanno avuto modo di riavvicinarsi, sta di fatto che adesso formano una coppia solidissima.

Ebbene, a quanto pare, nella vita di Teresa sta per arrivare un’altra grande novità. L’influencer Amedeo Venza ha svelato di essere a conoscenza di una notizia alquanto certa, ovvero, la partecipazione della Langella nella prossima edizione del reality show. La ragazza, che di recente ha coronato anche un altro suo grande sogno, ovvero quello di aprire un marchio tutto suo, sembra destinata a grandi cose.

Teresa sarà fedele al suo Andrea Dal Corso?

Stando a quanto emerso, dunque, a settembre Teresa Langella varcherà la soglia della porta rossa di cinecittà e sarà una concorrente a tutti gli effetti del GF Vip. Pare che questa non sia la prima volta in cui la ragazza effettua il provino. In effetti sono molti gli ex volti di Uomini e Donne che, di volta in volta, fanno di tutto per essere annoverati nel cast del reality show di Canale 5.

Ad ogni modo, dopo Sophie Codegoni, pare sia proprio la mora napoletana ad entrare nella casa più spiata d’Italia. La giovane, come già detto, è fidanzatissima, pertanto, non sembra essere un possibile pericolo all’interno della casa, dove si sa che le relazioni sentimentali vanno per la maggiore. Ad ogni modo, quando si parla di GF Vip non è possibile escludere colpi di scena, pertanto, non ci resta che attendere per saperne di più.