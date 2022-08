Come ‘Jackass’ ha ispirato una delle più grandi scene di Quentin Tarantino

Quentin Tarantino ha sviluppato una solida reputazione per essere uno dei cinefili più esperti nell’industria cinematografica. Nel corso della sua carriera, ha preso in prestito ispirazione da fonti sacre che vanno da Sergio Leone a Mario Bava. Tuttavia, in un’occasione, il venerato regista è stato irreversibilmente influenzato dall’iconica commedia americana Jackass .

Ciò è accaduto durante la realizzazione di Kill Bill: Volume 2, che conteneva riferimenti a innumerevoli generi, dai film di samurai agli spaghetti western. Secondo Tarantino, i film di Kill Bill sono stati così efficaci perché hanno trasceso i molteplici generi da cui hanno preso in prestito le loro strutture artistiche.

Mentre cercava di escogitare un piano adeguato per una delle scene di combattimento in Kill Bill: Volume 2 , Tarantino si sentiva bloccato. Aveva una vaga visione della lotta della “spazzatura bianca” tra Uma Thurman e Daryl Hannah, ma si rese conto che mancava qualcosa di importante. Sebbene la lotta sia stata brutale fin dall’inizio, aveva bisogno di qualcosa di più.

Tarantino ha trovato una via d’uscita dal suo blocco creativo quando si è imbattuto nell’amatissima serie di Jackass . Una parte indispensabile della cultura popolare americana, Jackass ha avuto un impatto definitivo sulle tendenze culturali e ha recentemente rafforzato la sua eredità attraverso il rilascio della recente aggiunta acclamata dalla critica: Jackass Forever .

“È sempre stato brutale, ma non è mai stato disgustoso”, ha rivelato Tarantino parlando del lampo di ispirazione che ha vissuto. “E poi, ho visto Jackass e ho visto cosa mi ero perso e quindi non l’ho detto a nessuno, ma mi sono presentato lunedì e c’è come un personaggio che vive in questo trailer che smette di fumare.”

Il regista è stato così commosso dalla visione dell’America in Jackass che ha deciso di orchestrare il combattimento in base a ciò che ha visto nella serie. Inoltre, si è assicurato che tutti sapessero cosa voleva ospitando una proiezione di Jackass per l’intera troupe, cosa che ha scioccato Daryl Hannah.

Tarantino ha spiegato: “Al sud, i vecchi e i ragazzi avrebbero lattine di caffè e tu sputavi il tabacco da fiuto nella lattina. Ad un certo punto, Uma prende la lattina di caffè e la lancia in faccia a Daryl, e ora deve combattere con tutte queste stronzate addosso, ed era lunedì. Giovedì ho ricevuto una stampa di Jackass e l’ho proiettato per l’intera troupe. Daryl lo sta guardando e dice: ‘Ecco da dove viene il succo di tabacco da fiuto! Dio mio!'”