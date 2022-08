Michelle Hunziker di nuovo single, con Giovanni Angiolini è già finita

La presentatrice di Canale 5 e il noto medico sardo si sono già lasciati

Sembra una storia che potesse durare a lungo e invece in pochi mesi è già terminata. Michelle Hunziker dopo le presentazioni ufficiali di solo poche settimane fa a casa di Giovanni Angiolini già sarebbe tornata single.

A lanciare lo scoop il settimanale Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha consultato fonti molto vicine alla Hunziker, che assicurano che l’incantesimo con Giovanni è ormai terminato.

Michelle Hunzkier e Giovanni Angiolini si sono lasciati

Michelle Hunziker che da poco si è separata dall’ex marito Tomaso Trussardi è diventata di nuovo single. La storia d’amore che ha riempito tutte le pagine di gossip per l’intera estate si è rivelata solo un fuoco di paglia.

C’è da precisare che fino ad oggi la conduttrice non si era mai sbilanciata con i giornalisti sulla sua nuova laison ma nello stesso tempo non si era mai nascosta dai paparazzi.

E pensare che il chirurgo aveva fatto pure la conoscenza di Aurora e del fidanzato Goffredo… Cosa sarà successo? Intanto la Hunziker e è stata recentemente localizzata in Franciacorta, in un resort vicino all’ex Eros, con il quale ha ritrovato un’intesa. I due di recente sui sono mostrati molto vicini ed è inutile nascondere che i più nostalgici attendono ancora un ritorno di fiamma.

Chi è Giovanni Angiolini?

Giovanni Angiolini è un medico ortopedico sardo, che si è fatto conoscere dal pubblico italiano durante la sua partecipazione al Grande Fratello qualche anno fa. Nella casa ha intrapreso una storia con l’infermiera Mary Falconieri. I due, che avevano iniziato a convivere, si sono lasciati poco dopo.

Successivamente Angiolini si è legato a Nieves Bolos, una modella spagnola. Questa relazione è finita nell’estate 2021. Prima di entrare a far parte del reality Giovanni ha avuto un flirt anche con Giulia Salemi. Insomma, per capire cosa sia successo adesso con Michelle è ancora troppo presto. Non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti sul caso.