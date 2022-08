Uomini e donne, scoppiata un’altra coppia: Teresa e Salvatore si sono detti addio

E’ scoppiata un’altra coppia di Uomini e donne: Teresa e Salvatore si sarebbero lasciati

Nelle ultime settimane pare sia arrivata la fine per molte coppie dello spettacolo. Da Uomini e donne, arrivano brutte notizie. Chi ha seguito il programma negli anni precedenti sicuramente si ricorderà di Teresa e Salvatore. A confermare l’addio è stata proprio lei stessa sul suo account social. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Uomini e donne: è finita tra Teresa e Salvatore

Teresa Cilia è delle troniste più amate e seguite del programma di Maria De Filippi. Il suo approdo nel programma risale al 2015 dove dopo un breve percorso ha scelto Salvatore.

Nel 2016 la coppia si è unita in matrimonio, tra l’entusiasmo e il grande appoggio dei fan. Dopo le nozze sono tornati alla vita di tutti i giorni nonostante la grande popolarità: lei lavora come commessa, lui come portiere del Modica Calcio.

A distanza di sei anni sembra che il loro amore sia arrivato al capolinea e ad annunciare la rottura è stata proprio la giovane siciliana. Nel dettaglio ha rimosso dal suo account Instagram tutte le foto col marito.

In più ha smesso anche di seguire il suo ex corteggiatore. Teresa che oggi lavora come commessa in Sicilia, si è poi lasciata andare ad uno sfogo e qui pare non ci siano più dubbi.

Lo sfogo dell’ex tronista di Ued

Teresa con un lungo sfogo sui social ha fatto capire che con Salvatore è finita. La Clilia non ha specificato cosa li abbia portati alla rottura ma dalle sue parole si evince tutta la delusione e la rabbia che sta vivendo.

“Non voglio più inciampare in chi non ha voglia di crescere o in chi ha paura di amare. Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me e che pensi: ha mille difetti, ma nonostante tutto ne vale la pena”, ha aggiunto. “Ho bisogno di qualcuno che non devo sempre rincorrere, qualcuno che mi capisca”, ha concluso.

Intanto, mentre l’ex tronista sembra aver vuotato il sacco, da parte di Salvatore ancora silenzio… Cosa sarà successo di così grave?