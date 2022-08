Uomini e donne, ex corteggiatore in carcere: parla la redazione

Un ex corteggiatore di Uomini e donne arrestato per violenza sessuale: parla la redazione

La notizia sta circolando in rete da ieri. Un ex corteggiatore di Uomini e donne è stato arrestato per violenza sessuale e solo poche ore fa è intervenuta la redazione mettendo in chiaro alcune cose.

L’ ex partecipante del format condotto da Maria De Filippi è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Ora deve scontare ben 5 anni di carcere. Ma perchè è intervenuta la produzione?

Leoluca Granata arrestato per violenza

I famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è finito al centro di un equivoco, prontamente chiarito dal suo produttore esecutivo Claudia Ciaramella. Tutto è accaduto causa di Leoluca Granata, giovane della provincia di Modena, che è finito in manette e dovrà scontare 5 anni di carcere per violenza sessuale.

I fatti risalgono al 26 settembre dello scorso anno quando il ragazzo insieme ad altri 3 amici ha conosciuto una giovane in discoteca a Lugano. La serata sarebbe poi terminata a casa di uno di loro dove è avvenuta la violenza. Il tribunale ora ha confermato la sentenza e lo ha accusato a pieno.

Uomini e donne: parla la redazione

Ma perchè è intervenuta la redazione di Uomini e donne? A parlare è stata proprio la produttrice attraverso un comunicato stampa ufficilae. Molte note testate giornalistiche italiane hanno titolato e affermato che Granata è stato un tronista del programma ma in realtà non è così.

Leoluca ha preso parte al dating show con il ruolo di corteggiatore e ha partecipato solo ed esclusivamente ad una puntata. Infatti, era sceso per una tronista ma è stato scartato subito.

Ecco quanto scritto da Claudia:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Soldati (@bettysold)

Insomma, la produzione per tutelare il programma ha voluto fare chiarezza sulla questione sottolineando che Leoluca non è stato tronista e tanto meno corteggiatore ma è stato solo inquadrato per un minuto dalle telecamere per la presentazione.