E’ guerra tra Selvaggia Lucarelli e Vanessa Incontrada: spuntano messaggi al veleno

Dopo le parole di Selvaggia Lucarelli contro Vanessa Incontrada sul body shaming ecco che spuntano dei messaggi della conduttrice spagnola

Vanessa Incontrada non sembra aver preso molto bene l’intervento di Selvaggia Lucarelli nei suoi riguardi quando è stata scelta per l’ennesima copertina contro il body shaming. In quella occasione la giudice di Ballando con le stelle aveva consigliato alla collega di smetterla di mostrare il suo corpo se vuole che questo fenomeno sia dimenticato dai giovani. Un pensiero non condiviso dall’attrice che pare abbia scritto direttamente alla collega e le sue parole di certo non sono state clementi. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Vanessa e Selvaggia ai ferri corti

Possiamo dire che è guerra aperta tra Selvaggia e Vanessa. Qualche settimana fa, le due donne avevano avuto qualche piccolo screzio, ovvero la giudice di Ballando con le stelle ha sostenuto che la collega continua a fare copertine contro il body positivity, avendo l’effetto contrario.

Secondo la giornalista Vanessa non fa altro che aumentare questo fenomeno marciandoci su anche lei. Parole di fuoco che hanno diviso il pubblico a metà. A quanto pare a non gradire la sua opinione è stata anche la stessa Incontrada che sembra averle scritto in privato. Cosa è successo?

Botta e risposta tra la Incontrada e la Lucarelli

Vanessa Incontrada non ha gradito le parole che Selvaggia ha scritto su di lei poche settimane fa quando è stata protagonista di un’altra copertina contro il body shaming. A distanza di poche settimane sono spuntati fuori dei messaggi privati che la stessa attrice ha scritto alla collega.

Parole non carine e tanto meno di condivisione. La Incontrada in poche parole ha chiesto alla Lucarelli di non nominarla più e di stare fuori dalla sua vita. Mi succede di ricevere un suo messaggio di spiegazioni confuse (i cui contenuti giustamente tengo per me), che si chiude (questo invece lo dico) con un “gradirei non essere più nominata nei tuoi post””.

A quanto pare però Selvaggia non ha digerito la sua richiesta e non è mancato il contro attacco. Gentile Vanessa Incontrada, non permetterti di chiedere a un giornalista di non nominarti, se non nei toni che non che gradisci tu. Non funziona così, dopo anni di luminosa carriera dovresti saperlo”.