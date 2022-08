Oroscopo di oggi, Lunedì 29 agosto 2022

Ariete: possibilità di benefici monetari. Nuovo outfit e nuovi amici in arrivo. L’interferenza di una terza persona può influenzare la tua relazione con la persona amata. Oggi è una giornata per alte prestazioni e alto profilo. Non ti dispiacerà cosa la gente pensa di te oggi. Potresti avere una discussione con il tuo coniuge.

Colore fortunato: giallo. Ora di buon auspicio: dalle 17:30 alle 18:00. Rimedio: attiva esperienze familiari positive appendendo tende blu a casa.

Toro: le persone intorno a te potrebbero diventare esigenti. Non promettere più di quanto puoi offrire. Non stressarti nel compiacere gli altri. La tua pianificazione non realistica può influire sulla tua situazione finanziaria. Presta attenzione ai bisogni dei tuoi familiari. L’amore sarà nell’aria per te. Ti sentirai bene sul posto di lavoro. Gli uomini d’affari possono guadagnare profitti negli affari oggi.

Colore fortunato: rosa. Ora di buon auspicio: dalle 15:00 alle 17:00. Rimedio: includi più grammi verdi nella tua dieta per maggiori benefici per la salute.

Gemelli: L’incomprensione con un amico può provocare una reazione spiacevole. Evita di spendere per liquori e sigarette. Gli amici illumineranno la tua giornata. Avrai l’opportunità di raggiungere i tuoi obiettivi. Non fare commenti aspri durante la discussione. La vita matrimoniale sarebbe meravigliosa.

Colore fortunato: bianco. Tempo di buon auspicio: dalle 8:00 alle 9:00. Rimedio: indossare più spesso abiti rossi fa bene alla salute.

Cancro: poiché la Luna è in Vergine, evita il confronto con nessuno, in particolare il tuo capo sul posto di lavoro. A volte essere gentili è più vantaggioso per te che avere ragione. Evita di fare il lavoro d’ufficio a casa. Trascorri molto tempo con i tuoi cari per rendere sana la tua relazione. Ti manca la forza di volontà, non la forza; devi rendertene conto presto. Le finanze miglioreranno nel corso della giornata. Impressionerai le persone intorno a te con la conoscenza e il senso dell’umorismo.

Colore fortunato: giallo. Ora di buon auspicio: dalle 17:00 alle 18:30.

Rimedio: condividere il cibo con persone bisognose o con difficoltà fisiche per migliorare le condizioni di salute.

Leone: Devi concentrarti sulla conoscenza spirituale che dominerà il tuo ego. Sarai sicuro di affrontare tutti i problemi che incontri oggi. Le condizioni di salute saranno ottime. Avrai guadagni monetari da fonti sconosciute. Farai nuove amicizie. La tua fase romantica è appena iniziata. Puoi uscire con la persona amata in cerca di pace. La tua posizione di potere influenzerà molte persone intorno a te. Le condizioni di salute del tuo coniuge rovineranno il tuo umore.

Colore fortunato: bianco. Ora di buon auspicio: dalle 15:00 alle 17:00.

Rimedio: aiutare e servire le persone ipovedenti per una migliore vita amorosa.

Vergine: Una bella giornata per te. Oggi ti godrai tutto, salterai di gioia e vorrai attraversare il mare. La posizione della Luna nel tuo segno zodiacale creerà armonia e vibrazioni positive nella vita. Otterrai vantaggi economici grazie ai tuoi figli. La tua vita personale sarà in una posizione migliore poiché tutti i tuoi problemi saranno risolti molto presto. La tua inclinazione verso l’anima gemella porterà risultati positivi. La tua vita coniugale non è mai stata così colorata come oggi.

Colore fortunato: rosso. Ora di buon auspicio: dalle 18:00 alle 19:00. Rimedio: far scorrere un appezzamento di fango vuoto nel fiume insieme al coperchio per aumentare le prospettive di carriera.

Bilancia: Oggi ti consigliamo di essere coinvolto in attività esilaranti, che ti aiuteranno a mantenerti imperturbabile. Uno dei tuoi fratelli prenderà in prestito denaro da te per soddisfare un’esigenza finanziaria. Anche se oggi realizzerai il suo desiderio, ciò potrebbe portare alle tue difficoltà finanziarie. Le notizie inaspettate da un lontano parente illumineranno la tua giornata. È molto probabile che la tua mente rimanga occupata dai pensieri del tuo amante. Prova a completare tutti i tuoi lavori in sospeso prima che il tuo capo ne prenda nota sul posto di lavoro. Non saresti in grado di realizzare i tuoi piani oggi a causa dell’arrivo di un ospite non invitato. Trascorrerai una serata meravigliosa con il tuo coniuge dopo accese discussioni durante il giorno.

Colore fortunato: verde. Ora di buon auspicio: tra le 14:00 e le 15:00. Rimedio: bere acqua conservata in un recipiente di rame per un migliore stato economico.

Scorpione: evita di parlare della tua cattiva salute oggi e impegnati in qualche lavoro per distogliere la tua attenzione dalle complicazioni. Perché più parli del tuo disturbo, peggio sarà. Se sei una persona sposata, prenditi particolarmente cura dei tuoi figli oggi poiché ci sono buone possibilità che la loro salute peggiori. Di conseguenza, potresti dover spendere molti soldi per il loro trattamento. Cerca di controllare la tua lingua oggi perché potrebbe ferire i sentimenti dei tuoi nonni. È meglio tacere che perdere tempo a blaterare. Ricorda che il significato è dato alla vita attraverso attività sensate. Lascia che sentano che ti prendi cura di loro. Sembra essere una giornata di successo per coloro che sono nei campi creativi poiché ricevono fama e riconoscimento tanto attesi. Vivrai una buona giornata di vita coniugale.

Colore fortunato: evita il rosa. Ora di buon auspicio: tra le 18:00 e le 19:00. Rimedio: purifica la tua casa spruzzando Gangajal per benefici per la salute positivi.

Sagittario: la salute del tuo coniuge avrebbe bisogno di cure e attenzioni adeguate oggi. Si consiglia di investire il denaro in eccesso nel settore immobiliare. È giunto il momento per te di cambiare il tuo atteggiamento dominante sul fronte familiare. È meglio lavorare in stretta collaborazione con i membri della famiglia e condividere gli alti e bassi della vita. Ricorda, il tuo atteggiamento cambiato darà loro una gioia illimitata. La vita amorosa sarà vibrante. Questo è uno di quei giorni fantastici in cui ti sentirai bene sul posto di lavoro. Oggi i tuoi colleghi apprezzeranno il tuo lavoro e anche il tuo capo sembrerà contento dei tuoi progressi. Coloro che sono in affari possono guadagnare ottimi profitti oggi. I viaggi fuori stazione non saranno comodi, ma aiuteranno a costruire contatti utili. Sembra probabile che il tuo coniuge possa farti una meravigliosa sorpresa oggi.

Colore fortunato: evita il verde. Ora di buon auspicio: tra le 15:00 e le 16:00. Rimedio: dai da mangiare roti o pane ai cani randagi, che aiuteranno a raggiungere la pace della mente.

Capricorno: Rimarresti ottimista. Essere fiduciosi può aiutarti a ottenere tutto ciò che desideravi. Risparmiare denaro può diventare difficile. Potrebbero esserci perdite se rimani negligente. Potresti trascorrere del tempo produttivo in ufficio. La tua vita amorosa sarebbe piena di speranza. La tua dedizione sul posto di lavoro può portarti al successo. Potresti passare un po’ di tempo a leggere un libro e ad ascoltare musica. La tua vita coniugale sarebbe felice.

Colore fortunato: giallo. Ora di buon auspicio: tra le 13:00 e le 15:00. Rimedio: evitare il consumo di cibi e alcol non vegetariani.

Acquario: le persone con problemi di pressione sanguigna e colesterolo potrebbero dover prestare particolare attenzione alla propria salute. Devi ignorare le persone che si avvicinano a te per crediti commerciali. La tua vita amorosa potrebbe attraversare momenti difficili. Puoi impegnarti per migliorare il tuo aspetto e la tua personalità. Devi prenderti del tempo per il tuo coniuge e continuare a conversare per mantenere forte la tua relazione.

Colore fortunato: Giallo-limone. Ora di buon auspicio: tra le 10:00 e le 11:00. Rimedio: pianta un albero di baniano, accludilo e adoralo.

Pesci: potresti soffrire di ipertensione. In tal caso, è necessario cercare assistenza medica. Spendere generosamente senza pensare può metterti nei guai. Puoi fare una pausa e guardare indietro alla vita per capire cosa ti stai perdendo. Prima di fare o dire qualcosa, devi pensarci due volte per assicurarti di non pentirti in seguito. La tua vita coniugale sarebbe in una fase meravigliosa.

Colore fortunato: blu navy. Ora di buon auspicio: tra le 14:00 e le 15:00. Rimedio: cantare ‘Aum Surya Narayanaya Namo Namah.’