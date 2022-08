Ilary Blasi si mette a nudo sui social: web in tilt

Ilary Blasi manda in delirio i suoi fan dopo la pubblicazione di uno scatto bollente su instagram

Senza ombra di dubbio Ilary è una delle protagoniste di questa estate 2022. Mentre continuano ad emergere nuovi retroscena sulla sua separazione da Francesco Totti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha scelto di non nascondersi.

Da quanto è venuta a galla tutta la situazione con il calciatore, la show girl ha deciso di lasciare il bel Paese e godersi le sue meritate vacanze. Dopo il periodo trascorso in Tanzania con i figli e la sorella Silvia, è andata a Sabaudia.

La 41enne romana si è poi spostata in Trentino e infine, dopo la breve vacanza sulle Dolomiti, è tornata a Frontone, nelle Marche. Ma ora che l’estate è quasi giunta al termine la Blasi ha deciso di salutare questa calda estate così..

Ilary Blasi si mostra come mamma l’ha fatta

Uno scatto che sta facendo a dir poco il giro del web, quello da poco postato da Ilary Blasi. La conduttrice televisiva ha voluto sorprendere e si è mostrata proprio come mamma l’ha fatta. Un’immagine bollente che lascia a dir poco l’immaginazione.

L’ormai ex moglie di Francesco Totti si è lasciata immortalare in topless, coprendosi leggermente con le mani. A corredare l’immagine in bianco e nero, una frase già malinconica.. “Goodby summer“. (Continua dopo l’immagine)

La foto divide il web

Lo scatto pubblicato dall’ex valletta di Passaparola nel giro di pochi istanti ha fatto il pieno di like e commenti. Nello stesso tempo, però, ha diviso a metà i fan. Da un lato c’è chi ha apprezzato come anche alcune sue colleghe, mentre dall’altro invece c’è chi l’ha criticata.

In particolare qualcuno le ha scritto che vede questa immagine come una sorta di frecciatina rivolta a qualcuno. Sarà davvero così? Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci di una sua possibile partecipazione a Verissimo, dove pare che l’amica le abbia chiesto di parlare in esclusiva della separazione con Francesco. Anche in questo caso, però, è tutto da vedere. Non ci resta altro che attendere…