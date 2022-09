Romina Power ricorda Ylenia: un’incredibile confessione cambia tutto

La cantante ricorda ancora una volta la sua adorata bambina

Avrebbe quasi 50anni Ylenia Carrisi, se ancora oggi fosse accanto alla sua mamma. Ne sono trascorsi ben 27 da quando è scomparsa misteriosamente quel maledetto gennaio del 1993.

Ancora oggi sono tante le piste aperte sullo strano allontanamento della ragazza, infatti, si è pensato al rapimento, al suicidio fino alla scomparsa volontaria. Cosa è accaduto precisamente nessuno lo sa, quel che resta però è ancora il cuore infranto dei suoi genitori e dei propri fratelli.

Romina Power ricorda la figlia Ylenia

Romina Power in questi anni non ha mai smesso di cercarla e non ha mai creduto che la sua bambina fosse morta. Dello stesso pensiero è anche il figlio Yari, entrambi pensano che Ylenia sia felice da qualche parte e che abbia paura di tornare per non essere invasa dai quotidiani.

La prima figli di Al Bano non ha mai amato la popolarità dei suoi, almeno come riportano le persone a lei vicine. Questo sarebbe il motivo per cui avrebbe deciso di andare via dalla sua casa e seguire i suoi sogni lontana da tutti.

Un sogno, quello di scrivere una biografia, che purtroppo si è spento troppo presto. Quando è scomparsa Ylenia aveva appena 23 anni. Oggi a ricordarla ancora è sua madre che non perde mai la speranza. Uno scatto video che mostra la sua ingenuità e soprattutto la sua bellezza, senza tralasciare l’amore per la sua famiglia.

La pista della clinica svizzera

Intanto, mentre la sua mamma la rivive nei ricordi di quella fanciullezza e di quell’amore che le è stato negato, continuano le ricerche. Poco tempo fa, la Power insieme ad un gruppo di esperti ha reso pubblica la nuova immagine di Ylenia, ovvero di come potrebbe essere oggi.

No molto tempo fa, un testimone avrebbe visto una donna assomigliante alla giovane Carrisi in una clinica in Svizzera dove sarebbe stata ricoverata in seguito alla perdita di memoria. Tutte le segnalazioni però ad oggi non hanno portato a nessuna notizia certa e quindi a nessun ritrovamento.