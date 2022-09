Davide Donadei e Roberta Di Padua di Ued stanno insieme? Lui «Non devo dare conto a nessuno»

Cosa c’è tra Davide e Roberta di Uomini e donne? L’ex tronista ha davvero lasciato Chiara per lei

Ha fatto molto discutere la separazione tra Davide e Chiara. Il web alla notizia della loro fine della relazione è impazzito e lo è diventato ancora di più nelle ultime ore. Circolano in rete strane foto dove si vede Donadei in compagnia di una dama.

Si tratta dell’ex di Riccardo, ovvero Roberta di Padua. La giovane mamma di Cassino come in molti ricorderanno aveva già espresso il desiderio di corteggiare e conoscere il ragazzo ma all’epoca nulla ha portato ad una conoscenza. Cosa è cambiato oggi?

Roberta Di Padua e Davide Donadei avvistati assieme

In rete, dopo aver appreso la notizia della fine della storia tra Davide e Chiara, il popolo web si è subito incuriosito cercando di capirei il motivo di tale rottura. L’ex tronista e la corteggiatrice erano molto affiatati e insieme apparivano davvero una bella coppia. Cosa è accaduto?

A lanciare l’allarme un’indiscrezione di Deianera Marzano. La blogger con tanto di foto postata sui social ha fatto sapere di aver visto Donadei e la Di Padua assieme in un locale. I due sono apparsi affiatati e molto complici. Fin qui nulla di strano se non fosse che qualcun altro li avrebbe visti andare nello stesso hotel e di uscire la mattina seguente.

L’ex tronista di Uomini e donne rompe il silenzio

Tali foto e tale notizia ha scatenato i fan dell’ex coppia, composta da Davide e Chiara. Tutti hanno iniziato a criticare il giovane ma anche a dare della poo di buono a Roberta. Qualcuno ha insinuato addirittura che è una mamma e certe cose non dovrebbe farle. Parole forti e anche poco carine che non hanno fatto piacere in nessun modo a Donadei. Ora a rompere il silenzio è proprio lui e con questa dichiarazione: “Sono solo, se volessi vedere una ragazza non dovrei dare conto a nessuno.

Dal 29 luglio dopo che ho reso pubblica la storia finita con Chiara, lei mi ha scritto come stai. Fine. Ieri dopo la diretta su Ig, Roberta era qui e abbiamo deciso di mangiare insieme accanto all’hotel nel quale ero». E poi ancora: “Io la guerra non la voglio fare, se avessimo voluto fare giochini strani di certo non mi sarei andato a mangiare la pizza in una pizzeria stra piena” ha concluso.