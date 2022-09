Antonella Fiordelisi fa uno spoiler inatteso sul GF Vip: ci saranno conseguenze?

In queste ore, Antonella Fiordelisi si è resa protagonista di una sorta di gaffe che riguarda il GF Vip. In particolar modo, la giovane ha fatto uno spoiler sul programma che, molto probabilmente, non avrebbe potuto fare.

La ragazza ha involontariamente confermato di essere annoverata tra i concorrenti della prossima edizione del reality show di Canale 5. Vediamo in che modo lo ha fatto e cosa è successo.

La gaffe di Antonella Fiordelisi sul GF Vip

In questo periodo si sta molto parlando dei concorrenti che andranno ad abitare la casa più spiata d’Italia a partire dal 19 settembre. Tra i nomi ha sempre tenuto banco quello di Antonella Fiordelisi come papabile concorrente del GF Vip. Malgrado il pubblico da casa fosse convinto di questa notizia, sul web non è mai stata data una conferma ufficiale da parte dello staff. Al momento, infatti, gli unici due nomi certi sono quelli di Giovanni Ciacci e Pamela Prati.

Ad ogni modo, da poche ore è arrivata anche un’altra conferma che, tuttavia, non è stata data dalla produzione del programma. Antonella, infatti, sul suo account Instagram ha implicitamente confermato che sarà una concorrente del reality. La ragazza. infatti, ha mostrato di essere ad uno shooting fotografico. Gli utenti più attenti, però, si sono subito resi conto che quello fosse il backstage del Grande Fratello. (Continua dopo la foto)

Ci saranno delle conseguenze per Antonella?

Proprio per tale ragione, dopo la pubblicazione di questi contenuti, Antonella Fiordelisi è finita al centro dell’attenzione per lo spoiler sul GF Vip. Dato che il suo nome non è stato ancora ufficializzato, dunque, in molti si stanno domandando se, a causa del suo gesto, la protagonista non rischi di incorrere in qualche sanzione. Ricordiamo, infatti, che tutti i concorrenti sono vincolati ad un contratto di riservatezza.

Nessuno è autorizzato a parlare del programma o a fare spoiler prima dell’inizio o della conferma ufficiale da parte dello staff della trasmissione. Per il momento, però, la giovane non è intervenuta per cercare di replicare o mettere a tacere i rumor. Neppure lo staff del reality show si è sbilanciato sulla faccenda lasciando, di conseguenza, tutti i telespettatori con il fiato sospeso. Non ci resta che attendere, quindi, per vedere in che modo evolverà questa situazione e per scoprire se ci saranno conseguenze.