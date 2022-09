Interpretare Marilyn Monroe ha cambiato la vita di Ana de Armas: “Ho fatto questo film per spingermi oltre”

Ana De Armas ha detto di aver interpretato Marilyn Monroe in Blonde per spingere se stessa e cambiare l’opinione della gente su di lei

Andrew Dominik ha cercato di fare un film su Marilyn Monroe per oltre un decennio. Il film non sarebbe un film biografico, ma un ritratto esperienziale che approfondisce la psiche di Marilyn Monroe e Norma Jeane. Continuava a cadere a pezzi, ma il nativo della Nuova Zelanda non poteva lasciarlo andare. Poi ha trovato Ana de Armas e, ha detto, la bionda si è animata.

“E’ stato come un amore a prima vista”, ha detto Dominik giovedì, prima della prima mondiale del film al Festival Internazionale del Cinema di Venezia. “Quando la persona giusta varca la soglia, lo sai.”

L’epopea di quasi tre ore è basata su un’opera di narrativa biografica di Joyce Carol Oates ed esamina la vita pubblica e privata dell’icona di Hollywood dalla sua infanzia travagliata come Norma Jeane alla sua celebrità globale come Marilyn Monroe e varie relazioni lungo il percorso, dalla madre (Julianne Nicholson) ai suoi matrimoni con Joe DiMaggio (Bobby Cannavale) e Arthur Miller (Adrien Brody).

“Non ero molto consapevole di Marilyn. Conoscevo alcuni dei suoi film, ma per me è stato un enorme processo di scoperta e apprendimento”, ha detto de Armas. “Volevamo onorarla nelle ricreazioni in cui interpretava Marilyn, ma avevo anche molto spazio per creare la vera donna sotto quel personaggio. Si trattava di capire, entrare in empatia e connettersi con lei, il suo dolore e il suo trauma”.

Ha aggiunto: “Se metti da parte la star del cinema che è, è solo una donna, proprio come me. Stessa età. Era un progetto che sapevo di dover aprire e andare in posti che sapevo sarebbero stati scomodi, oscuri e vulnerabili.

Le riprese iniziarono il 4 agosto, il giorno in cui Marilyn Monroe morì nel 1962 nella sua casa di Los Angeles all’età di 36 anni. Fu un incidente e solo il risultato di alcuni ritardi. Ma è stata anche una delle tante volte in cui il regista e il suo cast hanno sentito un legame in qualche modo mistico con l’argomento del loro film. Sebbene la storia si prenda molte libertà con i fatti della sua vita con l’intento di arrivare alla verità sulla sua vita, la produzione ha utilizzato luoghi reali come l’appartamento in cui vivevano lei e sua madre quando era bambina e la casa in cui è morta .

“Ha assunto elementi di essere come una seduta spiritica”, ha detto Dominik. Ana De Armas ha convenuto che “c’era qualcosa nell’aria” che si trova negli stessi posti in cui Monroe aveva vissuto.

“Non ero sempre nel personaggio. Ma l’ho sentito. Lo stavo vivendo. Ho sentito quella pesantezza e quel peso sulle spalle. E ho sentito quella tristezza”, ha detto de Armas. “Lei era tutto ciò a cui pensavo. Era tutto ciò che sognavo. Era tutto ciò di cui parlavo… Era bellissimo. “

Blonde è stato molto atteso da tempo: per aver assunto una figura come Marilyn Monroe in modo sperimentale, per la sua valutazione, il primo film NC-17 mai realizzato da Netflix, una designazione fissata dalla Motion Picture Association che vieta ai più giovani di 17 dalla visione del film in teatro. C’è anche curiosità per la performance di de Armas. L’attore cubano ha lavorato per un anno con un insegnante di dialetto per prepararsi.

“Una narrazione tanto coraggiosa quanto questa è essenziale”, ha detto il suo co-protagonista Brody. E per lui, de Armas ha fatto molto di più che interpretare il ruolo. Ha canalizzato la persona. “Il primo giorno di riprese, sono tornato a casa con questo senso di stupore per aver avuto il privilegio di lavorare davvero con Marilyn Monroe”, ha detto Brody. “È molto raro che io possa dire che qualcuno mi ha trasportato in un altro tempo e luogo.”

Per Ana de Armas, si trattava della sfida. “Ho fatto questo film per spingere me stessa… per far cambiare opinione ad altre persone su di me”, ha detto, tra le lacrime. “Questo film ha cambiato la mia vita.”

Blonde uscirà in sale selezionate a partire dal 16 settembre prima di diventare disponibile su Netflix il 23 settembre. È uno dei tanti aspiranti Oscar che verranno lanciati a Venezia, dove è anche tra i film in palio per i premi del festival sabato.