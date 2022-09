Il Paradiso delle signore trama 14 settembre: nuove dimissioni al magazzino

Mercoledì 14 settembre andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione assisteremo ad un altro colpo di scena inaspettato dopo le dimissioni di Agnese. Un’altra donna, infatti, andrà via dal grande magazzino.

Gemma, nel frattempo, deciderà di tornare a Milano dopo essere stata in convento come punizione per tutto quello che ha commesso. La madre accetterà di riaverla a casa oppure no? Vediamo cosa accadrà.

Gemma torna a Milano nella puntata del 14 settembre

Nella puntata del 14 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Veronica riceverà una telefonata da Gemma. La ragazza chiederà a sua madre se può tornare a casa dopo tutto quello che è accaduto. La donna sarà alquanto restia, al punto da rivelare a sua figlia che i tempi non sono ancora abbastanza maturi per generare il suo ritorno. Veronica, però, non sa che la giovane, in realtà, è già a Milano all’insaputa di tutti.

A scoprire la sua presenza sarà Roberto. Quest’ultimo la incontrerà e deciderà di rivelare tutto ad Ezio, il quale si mostrerà molto più accomodante nei confronti della giovane rispetto a Veronica. L’uomo, infatti, deciderà di riportare a casa la giovane, come reagirà la sua compagna? Nel frattempo al grande magazzino continuerà a respirarsi un clima piuttosto teso. Agnese verrà riammessa al lavoro e avrà un duro confronto con Adelaide. Gli animi, dunque, continueranno ad essere piuttosto accesi.

Nuove dimissioni al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, poi, nella puntata del 14 settembre, vedremo che Flora giungerà ad una conclusione. La donna si renderà conto di essere lei la principale causa dei malumori nel grande magazzino. Proprio per tale ragione, la protagonista deciderà di rassegnare le sue dimissioni. Questa scelta servirà ad acquietare gli animi? Pare proprio di no, sta di fatto che nello shopping center si preannuncerà un autunno molto movimentato.

Intanto, ci sarà il ritorno di Maria, la quale deciderà di tornare da Roma sfoggiando un look molto elegante. Il suo nuovo aspetto lascerà spiazzati tutti i membri del Paradiso, soprattutto Vittorio. Quest’ultimo, infatti, ha grandi progetti per lei. Al grande magazzino, dunque, verranno prese delle decisioni inaspettate e verranno apportate delle novità che emergeranno strada facendo. Stefania e Marco, invece, saranno sempre più innamorati e pronti a coronare il loro sogno d’amore.