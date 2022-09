Oroscopo 13 settembre 2022: Cancro impegnati, Capricorno decisi

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 13 settembre, i nati sotto il segno dell’Ariete devono curare di più il loro aspetto fisico. I Bilancia sono un po’ taciturni

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo potrebbero cominciare delle nuove avventure per voi. La cosa importante è non perdere mai di vista il vostro essere. Curate di più il vostro aspetto fisico.

Toro. Ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma bisogna essere cauti. Dal punto di vista sentimentale è importante prendere le distanze da alcuni problemi per giudicarli in maniera obiettiva.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 13 settembre vi invitano ad essere più risoluti. Oggi potrebbe essere un giorno molto importante in ambito professionale. Cercate di essere concentrati.

Cancro. State vivendo un periodo molto impegnativo, soprattutto dal punto di vista professionale. Allo stesso tempo, però, vi sentite gratificati e sereni. Anche in amore si respira una certa leggerezza.

Leone. Interessanti risvolti sul fronte sentimentale. Non perdete tempo in chiacchiere e cercate di andare dritti al punto. Se volete ottenere un obiettivo, non temporeggiate e datevi da fare per ottenerlo.

Vergine. Non siete abituati a destreggiarvi in situazioni di comando. Nel caso in cui doveste trovarvi a ricoprire uno di questi incarichi, cercate di dare il massimo e di mostrarvi sempre sicuri di voi.

Previsioni da Bilancia a Pesci 13 settembre

Bilancia. Le pubbliche relazioni potrebbero rappresentare un po’ un problema per voi. Non siete molto loquaci sul lavoro. In amore, invece, è importante essere onesti con se stessi e con gli altri.

Scorpione. Tra oggi e domani potrebbero arrivare delle liete novelle. Cercate di essere pronti a dei cambiamenti. In amore dovete essere un po’ più flessibili e lasciarvi trasportare dagli eventi.

Sagittario. Giornata piena di novità per i nati sotto questo segno. Ci sono delle sorprese alle quali dovete fare fronte. In amore bisogna essere determinati e risoluti, non vi arrendete al primo ostacolo.

Capricorno. Quando vi mettete una cosa in testa, difficilmente riuscirete a cambiare idea. Le previsioni dell’oroscopo del 13 settembre vi invitano a seguire sempre i vostri obiettivi senza lasciarvi dissuadere da nessuno.

Acquario. In amore ci sono delle liete novelle in arrivo. Ad ogni modo, cercate di non prendere sotto gamba le esigenze del partner. Sul lavoro pian piano si ritorna alla routine, siate attenti e meticolosi.

Pesci. Buon momento per l’amore. Ci sono delle conquiste alle quali arriverete, ma cercate di mantenere la calma. In ambito professionale è opportuno avere gli occhi ben aperti. Non lasciatevi abbindolare dalle false speranze.