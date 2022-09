Bonolis e la Bruganelli prendono in giro Totti e Ilary: è bufera!

Un commento della Bruganelli ha infastidito qualche hater che non ha perso tempo a rispondere

Anche Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono intervenuti sulla querelle che riguarda Totti e Ilary. Ormai tutti i notiziari non parlano d’altro e a quanto pare la nota coppia dello spettacolo ha voluto dire la sua, con tanto di ironia. Un’ironia che non è piaciuta affatto al popolo web che subito si è scatenato sui social.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis prendono in giro Totti ed Ilary

Sull’account twitter della Bruganelli è apparsa una battuta sulla questione dei Rolex, i preziosi orologi che a detta del Pupone l’ex moglie gli avrebbe sottratto con la complicità dell’ex suocero e che gli avrebbero fatto storcere il naso.

“Dopo la Guerra dei Roses abbiamo la Guerra dei Rolex cit. Paolo Bonolis”, ha scritto Sonia, riportando dunque la battuta del marito. Parole, queste che hanno subito diviso il web. Da un lato c’è chi ha risposto con un emotios sorridendo, dall’altro invece qualcun altro si è scagliato pesantemente contro di loro.

I fan non rispondono bene

Leggendo i commenti, infatti, in molti non hanno una bella opinione di Bonolis e della Bruganelli. A dirla tutta, qualcuno pensa che il loro sia solo un amore professionale e non ci sarebbe nulla di vero nei loro sentimenti.

Ecco alcuni dei quali: date al vostro matrimonio che sta incollato solo per questioni burocratiche!. “Voi state insieme solo per convenienza, lo abbiamo capito tutti…”, ha scritto un altro.

Un riferimento molto chiaro alla scelta dichiarata dall’opinionista poche settimane fa, di vivere separata con il marito. La risposta della Bruganelli non si è fatta attendere, la donna ha subito replicato con un semplice “impazzisco”. E poi: Ma per convenienza di chi? Se fosse reciproca convenienza a chi disturberebbe? A te? Insomma, un botta e risposta che non è passato inosservato.

Intanto, però, precisiamo che tra il conduttore Mediaset e sua moglie non c’è nessuna aria di crisi. Il loro matrimonio va avanti dal 2002 e dalla loro unione sono nati trefigli: Silvia, Adele e Davide.

Per tutte le altre news continuate a seguirci su Kontrokultura