Sophie Codegoni ingaggiata da Alfonso Signorini: ecco in quale ruolo e chi sostituirà

Momento di grande successo dal punto di vista professionale per Sophie Codegoni, la quale è stata ingaggiata da Alfonso Signorini. L’ex concorrente del GF Vip è entrata nelle grazie del direttore di Chi, sta di fatto che quest’ultimo ha deciso di affidarle un incarico molto importante.

La giovane, infatti, sarà la conduttrice di un format molto gettonato e andrà a sostituire una sua collega di reality. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e in quale ruolo vedremo Sophie molto presto.

Ecco che ruolo avrà Sophie Codegoni per Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha deciso di puntate sui concorrenti della scorsa edizione del GF Vip e tra questi c’è anche Sophie Codegoni. Dopo aver scelto Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge come conduttori del GF Vip Party, anche la fidanzata di Alessandro Basciano ha avuto un nuovo incarico. La giovane, infatti, sarà la conduttrice della prossima edizione di Casa Chi. Si tratta del format che viene pubblicato sulla pagina Instagram di Chi volto ad intervistare volti legati al GF Vip e non solo.

Precedentemente questo incarico era ricoperto da Rosalinda Cannavò, anche lei concorrente uscente da un’edizione del reality show incentrato sulla sopravvivenza. Il motivo celato dietro l’uscita di scena di Rosalinda risiede nei suoi impegni con la Rai. La ragazza, infatti, è stata annoverata nel cast di Tale e Quale Show, pertanto, non potrebbe portare avanti queste due esperienze così importanti e impegnative.

Gli altri impegni professionali di Sophie e Rosalinda Cannavò

Sophie Codegoni, dunque, sarà la sostituta di Rosalinda Cannavò nel format online di Alfonso Signorini. La giovane dovrà relazionarsi con i tre giornalisti: Azzurra Della Penna, Gabriele Parpiglia e Valerio Palmeri. A Sophie spetterà il compito di introdurre le interviste e di gestire i tempi tecnici dei collegamenti. Insomma, si tratta di un incarico molto importante che la giovane pare abbia accettato di buon grado.

Ricordiamo, inoltre, che Sophie sarà impegnata anche con la prossima edizione di Avanti un altro in quanto rivestirà i panni della nuova Bonas, ruolo che in passato competeva a Paola Caruso. La conduttrice uscente di Casa Chi, invece, Rosalinda Cannavò, è appena andata a Roma per registrare dei video per Tale e Quale Show. A quanto pare, dunque, per alcuni concorrenti del GF Vip la strada diventa davvero spianata una volta usciti dalla casa.