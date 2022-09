Fabrizio Corona profilo Instagram bloccato: Alessio La Padula lo umilia

Instagram ha recentemente bloccato anche questo profilo di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi si è trovato più volte a dover fare i conti con questo genere di provvedimenti. Da un po’ di tempo era riuscito ad aprire un nuovo profilo sul quale, però, è tornato a commettere gli stessi errori.

Proprio dopo aver parlato, in maniera piuttosto pungente, di alcune dinamiche interne alla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, è arrivato il nuovo provvedimento. Il tutto è avvenuto contestualmente alla replica di Alessio La Padula, il quale è stato chiamato in causa da Corona in quanto presunto amante di Ilary.

Instagram ha bloccato il profilo di Fabrizio Corona: i presunti motivi

Alessio La Padula ha replicato alle accuse mosse recentemente da Fabrizio Corona sul suo profilo Instagram prima che venisse bloccato. L’ex paparazzo si è detto pronto a sganciare una serie di bombe sul conto di Ilary e Francesco che avrebbero portato alla luce degli altarini davvero complessi. Il protagonista era partito rivelando dove fosse stata la scorsa domenica la showgirl. Dopo queste dichiarazione, poi, si era detto pronto a fare altre esilaranti dichiarazioni.

Prima che questo potesse accadere, però, Instagram ha pensato bene di bloccare il suo account social. Il profilo di Corona, dunque, non è più reperibile online e, molto probabilmente, l’ex di Nina Moric dovrà crearsene un altro se vuole continuare a seguire la strada che aveva intrapreso. Ad ogni modo, proprio mentre il tutto si stava verificando, il ballerino ha deciso di umiliare Corona.

La replica di Alessio La Padula alle illazioni di Corona su lui e Ilary

Attraverso alcune Instagram Stories, infatti, Alessio La Padula ha smentito tutte le insinuazioni fatte da Fabrizio Corona in merito al suo ipotetico flirt con Ilary Blasi. L’ex paparazzo ha insinuato che tra i due ci sia stato un avvicinamento, successivamente scoperto da Francesco Totti. Alessio, però, ha reputato queste insinuazioni solamente delle bugie, dette da un uomo che pecca, come sempre, di scarsa umiltà.

Secondo Alessio, infatti, Fabrizio farebbe meglio a trovarsi un lavoro vero, in quanto il suo momento di gloria nell’ambito del gossip è ampiamente terminato. Corona, dunque, dovrebbe smetterla di inventare sciocchezze solo per attirare su di sé i riflettori e dovrebbe dedicarsi un po’ di più alla sua vita. Il destinatario delle accuse non ha potuto difendersi in quanto il suo profilo Instagram è ancora bloccato. Non ci resta che attendere per vedere come evolverà la situazione.