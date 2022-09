Salta l’inizio di Uomini e Donne: ecco quando torna veramente in onda il talk e perché

Lunedì 19 settembre sarebbe dovuta essere la data di inizio di Uomini e Donne. Questa era la notizia trapelata un po’ di tempo fa e che continuava a tenere banco fino alle scorse ore.

Da poco, però, c’è stato un aggiornamento che lascerà alquanto delusi i fan del dating show di Maria De Filippi. La puntata originariamente prevista lunedì 19 settembre del programma pomeridiano, infatti, è stata cancellata. Vediamo quali sono i motivi, cosa andrà in onda al suo posto e, soprattutto, quando partirà la trasmissione.

Perché salta la data di inizio di Uomini e Donne e cosa andrà in onda al suo posto

Uomini e Donne si accinge a riaprirebbe attenti, inizialmente la data di inizio era fissata per lunedì 19 settembre. Mediaset sta modificando i palinsesti della rete per rendere omaggio alla morte della regina d’Inghilterra. Lunedì prossimo, infatti, ci saranno i funerali di Elisabetta II. Tutte le reti, dunque, hanno modificato la loro programmazione per adeguarsi a questo evento. Anche Canale 5, quindi, apporterà dei cambiamenti sostanziali.

Al posto del consueto appuntamento di Uomini e Donne, infatti, andranno in onda i funerali della regina. Questo, naturalmente, implica uno slittamento della data di inizio del programma incentrato sull’amore. Maria De Filippi, infatti, tornerà ad occupare i pomeriggi di Canale 5 a partire dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa da martedì 20 settembre. I fan, dunque, dovranno pazientare una giornata in più rispetto a quanto inizialmente stabilito.

Quando torna Maria De Filippi e cosa andrà in onda

Per il momento, però, non è ancora nota la programmazione completa della giornata di lunedì 19 settembre. Ciò che si sa è che la data di inizio di Uomini e Donne slitterà al giorno successivo. L’attesa ne varrà sicuramente la pena in quanto, stando a quanto emerso dalle recenti anticipazioni, pare che non mancheranno i colpi di scena. Nel parterre torneranno molti personaggi che la passata stagione hanno fatto parlare di sé.

Tra questi troviamo sicuramente Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due si renderanno protagonisti di nuovi scontri che animeranno sempre di più lo studio. Gemma Galgani continuerà ad essere tra gli esponenti del talk show pomeridiano e anche stavolta, la dama sarà il bersaglio preferito di Tina Cipollari. Quest’ultima, dedicherà parte delle sue attenzioni anche a Pinuccia che, dopo aver trascorso l’estate con Alessandro in amicizia, tornerà in studio per trovare un uomo che sia in grado di darle qualcosa in più.