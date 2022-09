Sequel live-action di Blade Runner è ufficialmente in programma su Prime Video

Il sequel live-action di Blade Runner di Ridley Scott, intitolato Blade Runner 2099, sarà ufficialmente presentato a Prime Video come una serie limitata

I piani per espandere il franchise di Blade Runner dopo Blade Runner 2049 hanno incluso il passaggio alla televisione. Dopo la serie animata di HBO Max Blade Runner: Black Lotus , i giornalisti hanno iniziato a emergere che Ridley Scott stava sviluppando il primo spettacolo live-action del franchise.

È stato ora rivelato da Deadline che Prime Video sta andando avanti con il sequel di Blade Runner, Blade Runner 2099 , con Ridley Scott che produce la serie limitata.

Secondo il titolo, il prossimo spettacolo di Blade Runner si svolgerà 50 anni dopo il recente sequel, Blade Runner 2049 , con la showrunner Silka Luisa (Shining Girls) al timone. Il regista di Blade Runner Ridley Scott e lo sceneggiatore di Blade Runner 2049 Michael Green saranno i produttori esecutivi. Tom Spezialy (The Leftovers) è il primo ad entrare nella stanza dello scrittore e sarà anche produttore esecutivo.

“Siamo onorati di poter presentare questa continuazione del franchise di Blade Runner e siamo fiduciosi che, collaborando con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e la straordinariamente talentuosa Silka Luisa, Blade Runner 2099 sosterrà l’intelletto, i temi e lo spirito dei suoi predecessori cinematografici”, ha affermato Vernon Sanders, capo della televisione globale di Amazon Studios.

“Siamo più che entusiasti di continuare a estendere il canone di Blade Runner in un nuovo regno con la trama provocatoria che Silka ha creato”, hanno affermato i co-CEO e co-fondatori di Alcon Entertainment Andrew Kosove e Broderick Johnson. “Il pubblico ha scoperto per la prima volta la brillante visione di Ridley Scott per Blade Runner 40 anni fa e da allora è diventato uno dei film di fantascienza più influenti di tutti i tempi. Il sequel di Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, è poi diventato uno dei i sequel più recensiti di tutti i tempi. Quindi, riconosciamo di avere un livello molto alto da raggiungere con questa prossima puntata. Insieme a Silka e ai nostri partner di Amazon e Scott Free Productions, speriamo di poter essere all’altezza di questo. standard e delizia il pubblico con la prossima generazione di Blade Runner.

Basato sul classico di fantascienza del 1982, Blade Runner 2099 continuerà ad espandere l’universo creato per la prima volta da Ridley Scott in Blade Runner. Con Harrison Ford nei panni di Deckard, il protagonista Blade Runner, il film segue gli sforzi di un uomo per dare la caccia a una banda di replicanti mortali, affrontando anche domande sulla propria umanità.

Blade Runner 2099 era in programma da un po’, con Ridley Scott che aveva precedentemente confermato che era stata scritta una trama completa per lo show .

“Abbiamo già scritto il pilot di Blade Runner e la Bibbia”, ha detto alla fine dell’anno scorso. “Quindi, stiamo già presentando Blade Runner come uno show televisivo, probabilmente le prime 10 ore.”

Sebbene uno show televisivo animato, Blade Runner: Black Lotus , sia stato lanciato lo scorso anno, questo progetto è il primo show televisivo live-action di Blade Runner. Al momento non è noto se i personaggi di Blade Runner o Blade Runner 2049 torneranno.