Alberto Matano, sua mamma conosciuta da tutta Italia ma nessuno lo sa: è più famosa di lui

Alberto Matano, il conduttore televisivo più seguito in Italia

Alberto Matano, classe 1972, è un amatissimo giornalista e conduttore televisivo. Attualmente dirige “La vita in diretta” ed è uno dei volti più popolari e conosciuti del piccolo schermo.

Dopo essersi laureato in giurisprudenza nel 1995, ha mosso i primi passi nel giornalismo in giovanissimo, scrivendo quell’anno per il quotidiano Avvenire. Nel 1998 ha iniziato la sua carriera di giornalista professionista per la RAI come rappresentante parlamentare.

Nel 2012 è diventato un noto portavoce di “Unomatina Estate” ed è diventato un conduttore del TG1 alle 20:00 dell’anno successivo. Altrettanto appassionato di scrittura, ha pubblicato un libro, “Innocenti- vita segnate dall’ingiustizia”, ​​dove ha raccontato alcune delle vicende legali che hanno sconvolto e turbato l’Italia.

Dal 2019 è conduttore de “La vita in diretta” che gli ha portato successo. Davanti alla telecamera, fuori dallo studio televisivo, Alberto Matano mantiene la sua vita privata discreta e irriverente solo per se stesso.

Chi è la nota mamma del famoso conduttore Rai

Alberto Matano è uno dei conduttori più apprezzati del piccolo schermo, ma forse non saprete che è anche figlio di una donna molto famosa e altrettanto amata in televisione e in politica. Stiamo parlando di Marisa Faga.

La madre di Alberto Matano è nata nel 1942 e si è laureata in lettere moderne. Non solo questa signora ha alle spalle una carriera accademica stellare come insegnante, ma era anche un volto noto in politica.

Dal 2001 al 2005 ha ricoperto la carica di Assessore Regionale alla Parità sotto la nomina del Ministro del Lavoro ed è stata interlocutore del gruppo di lavoro rete nazionale delle consigliere di parità.

Ancora oggi, continua a seguire e partecipare a comitati politici, seminari e convegni di politica internazionale e nazionale. Alberto ha avuto un buon rapporto con la madre, Marisa, che ha trasmesso al figlio la passione per la cultura, la letteratura e soprattutto la politica.

I due sono molto simili, e in alcune immagini che li ritraggono insieme si nota la somiglianza: madre e figlio sono davvero belli. Marisa Faga ha sempre sostenuto Alberto, lo ha sostenuto in ogni passo, professionalmente e personalmente, e oggi è anche felice che suo figlio trovi una sua dimensione.

Non solo Alberto Matano ha raggiunto traguardi importanti nel suo lavoro, infatti, oggi è un conduttore a pieno titolo e un giornalista di grande successo, ma anche nella sua vita privata: ha sposato da poco la sua compagna, si è sposato ufficialmente l’11 giugno.